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Приморский шоколад с экстрактом морского ежа и гребешка решили проверить на москвичах
Продолжаются Дни Дальнего Востока в Москве. Приморье удивляет глубоководным макрурусом и шоколадом с экстрактом морского ежа, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
На Тверской площади развернулась ярмарка, которая знакомит жителей и гостей столицы с достопримечательностями, обычаями, ремеслами и бытом жителей Дальнего Востока, в том числе и Приморского края, дает возможность отведать традиционные блюда в исполнении лучших поваров, попробовать и купить деликатесы, а также поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить и почувствовать себя дальневосточником. В среду, 5 декабря, тематические павильоны посетил и заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Мероприятие вызывает большой интерес у москвичей и туристов. Ожидается, что в этом году ярмарку посетят более 100 тысяч человек. При этом никто не уходит с пустыми руками, ведь товары и продукты предлагаются по доступной цене, без транспортных наценок.
«В прошлом году Дни Дальнего Востока прошли в первый раз. Нам было интересно, будет ли такой формат востребован, будут ли приходить на площадки жители Москвы и гости столицы, будет ли ярмарка им интересна. Все получилось здорово. Надеюсь, что и в этом году ярмарка и другие мероприятия в рамках проведения Дней Дальнего Востока будут востребованы и внесут свою нотку, заставят людей подумать о Дальнем Востоке», – считает Юрий Трутнев.
Приморье, в первую очередь, удивляет столичных жителей дарами моря. Рыболовецкий колхоз «Восток-1» знакомит гостей ярмарки с малоизвестной в центральной России рыбой дальневосточного бассейна – макрурусом. В тематическом павильоне «Деревня рыбака» все желающие могут попробовать строганину из макруруса, а приглашенный шеф-повар научит готовить эту рыбу и другие блюда в домашних условиях. В программе мастер-класса – тушеный в сливках макрурус и суп-пюре. Чтобы в последующем повторить кулинарные шедевры, здесь же можно приобрести основной ингредиент. Всего на ярмарку привезли тонну этой глубоководной рыбы.
«Макрорус обитает в кристально чистых водах на глубине до 4 километров, а добываем мы ее с глубины в 2,5 километра. Это на 100% экологически чистый продукт. Его можно включать в любой диетический рацион, при этом он очень питательный. Это рыба тресковой породы, но она отличается от трески или минтая по текстуре и вкусовым качествам, у нее очень нежное мясо. Особенностью макроруса является его абсолютная безпаразитарность, то есть его смело можно употреблять в сыром виде, но есть и много интересных рецептов из нее», – рассказал представитель рыболовецкого колхоза «Восток-1» Антон Сосновский.
Очереди выстраиваются и в приморский павильон в «Торговой галерее». Сюда спешат любители сладостей: традиционно популярностью пользуются хорошо известные в стране и даже за границей конфеты «Птичье молоко», шоколад с морской солью или морской капустой, а также мармелад на основе агар-агара.
По словам представителей фабрики «Приморский кондитер», искреннее удивление вызывают новинки – шоколад с экстрактом морского ежа или дальневосточного гребешка. Можно сказать, что на Дальневосточной ярмарке состоялась премьера – в столицу направили самую первую партию шоколадных плиток, они еще даже не появились на прилавках магазинов в Приморье
Здесь же на память о Приморье можно купить сувениры ручной работы, которые изготовили воспитанники благотворительной организации «Благое дело» – дети и молодые люди с ограниченными возможностями. Хитами продаж уже стали фаянсовый маяк с подглазурной росписью, колокольчик с изображениями видов Владивостока и тигренок Владик.
«У нас большой выбор изделий ручной работы, в создание которых наши мастера вложили душу. Помимо сувениров с символикой Владивостока и Приморского края мы представили и новогоднюю тематику. Все вырученные средства пойдут на благотворительные проекты. Поэтому, совершая покупку, вы делаете еще и доброе дело», – рассказал руководитель и создатель организации «Благое дело» Геннадий Антропов.
В павильоне также можно запастить на зиму сиропами и чаями на основе ягод, трав и корней таежных дикоросов приморской научно-производственной компании НП «Лимонник». А вот согреться в холодный день и попробовать целебные напитки можно уже в другой зоне выставки – «Чайном доме».
«В наших чайных композициях мы используем дары дальневосточной тайги. Это гриб чага, лимонник, элеутерококк, женьшень, который еще называют корень жизни, и другие. Все они помогают повысить тонус, укрепить иммунитет, решить проблемы со здоровьем. И конечно же, это очень вкусно», – отметили представители НП «Лимонник».
Посещая торговые павильоны Дальневосточной ярмарки, Юрий Трутнев обратил особое внимание на полезные для здоровья свойства приморских чаев и бальзамов и даже попросил сформировать набор для себя.
Настроение мероприятию задает нон-стоп концерт региональных творческих коллективов, в программе которого выступление артистов из Приморья – заслуженного образцового хореографического коллектива «Алиса» и вокалистов Антона Абакумова и Екатерины Дерягиной. Еще ближе с культурой региона можно познакомиться в зоне «Гостиная», где каждый желающий вместе с народными умельцами может смастерить игрушку в одной из техник традиционных ремесел.
Тех, кто уже влюблен в Приморье или только задумывается о поездке в регион, на ярмарке ждут представители краевого Туристско-информационного центра. Они расскажут о природных и исторических достопримечательностях, помогут построить маршрут путешествия по краю, предоставят путеводители и буклеты.
Ярмарка на Тверской площади продолжит работать до 9 декабря, посетить ее можно ежедневно с 11.00 до 20.00. Следующим мероприятием в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» станет выставка в Экспоцентре, которая примет гостей с 13 по 15 декабря.
Фото организаторов
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