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07 Февраля 2017, 09:15 | Регион сегодня

Предприниматели Приморье получат поддержку из федерального бюджета

Приморский край вошел в число субъектов, которые получат федеральные средства на развитие малого и среднего предпринимательства. В общей сложности предприятиям Приморья переведут 92 миллиона рублей.

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, получателями субсидий, утвержденных Правительством РФ, станут 82 региона. Общая сумма господдержки составит 7,5 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Основная задача программы – создать предпринимателям комфортные условия для организации, поддержки и развития своего дела. И на эти цели Приморью будет направлено 92 миллиона рублей», – сообщили в ведомстве.

Отметим, средства выделяются в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и могут быть использованы для поддержки малого и среднего бизнеса, развития молодёжного предпринимательства, софинансирования капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности. Еще одним направлением господдержки станет организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, в Приморском крае для развития малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы реализуются меры информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: субсидии  бизнес 


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