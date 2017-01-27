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Развитие экологического туризма в Приморье обсудят в рамках ТТФ-2017
Как сообщил директор департамента туризма Константин Шестаков, обсуждение темы пройдет в формате круглого стола с участием как российских, так и зарубежных экспертов. Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Экологический туризм – это одно из наиболее стремительно развивающихся направлений мировой туристской отрасли, а благодаря такому прекрасному ресурсу, как особо охраняемые природные территории Приморский край способен привлечь значительные туристские потоки в регион, ведь у нас обитают самые большие кошки в мире – Амурские тигры и уникальные Дальневосточные леопарды. Но при этом важно соблюсти хрупкий баланс, при котором организация туристских и экскурсионных маршрутов по этим территориям не будет негативно сказываться на их флоре и фауне. Для этого мы должны в том числе и полагаться на успешные мировые практики организации туристской деятельности на этих уникальных территориях. Площадка форума позволит экспертам обменяться опытом и обсудить реалии развития данного направления для разработки эффективной тактики и стратегии этого вида туристической деятельности», – считает Константин Шестаков.
Глава департамента также подчеркнул, что экологический туризм – это не только любование природными достопримечательностями, но и призыв к сохранению природных ресурсов Приморского края.
По его словам, также будут прорабатываться кадровые вопросы, обсуждаться виды партнерств, необходимых для развития экотуризма, и комплекс законодательных и организационных мер, направленных на дальнейшее развитие экологического туризма в Приморском крае. Важными вопросами станут вовлечение в общее дело местного населения и транспортная доступность объектов туризма.
Напомним, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых территорий. По мнению сотрудников Туристско-информационного центра Приморского края, экологический туризм станет особенно популярным в связи с тематикой года.
«У наших сотрудников уже есть полезная информация для туристов, желающих посетить приморские заповедники и особо охраняемые территории, и наши сотрудники могу помочь с планированием эко-маршрутов. Природные заповедники занимают около 20% территории нашего края, а также у нас расположен объект Всемирного наследия Юнеско – Сихотэ-Алинский горный хребет. Для иностранных туристов, особенно из Европы, это весомый “аргумент”, чтобы приехать в край. Также у нас расположены такие удивительные места, как единственный в России “Морской биосферный заповедник” или такая же уникальная “Земля леопарда”, а также единственная в мире островная тисовая роща на острове Петрова и другие потрясающей красоты места, в которые доступ туристам хоть и ограничен, но возможен», – отметила директор центра Дарья Гусева.
Она также добавила, что в 2017 году Туристско-информационный центр окажет поддержку в организации ознакомительных туров для журналистов и фотографов.
Отметим, всего в Приморье расположено около 900 памятников природы, в том числе 13 заказников, три национальных парка, ботанические сады, озера, водопады и другие интересные для любителей экологического туризма достопримечательности.
Также на территории края в Хасанском районе под Нарвинским перевалом в прошлом году открыт первый в России 575-метровый экологический тоннель. В этом месте исторически проходили миграционные тропы дальневосточных леопардов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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