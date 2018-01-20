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07 Февраля 2018, 12:54 | Регион сегодня

В Приморье зарегистрировано около 600 организаций с китайскими инвестициями

Приморье активно развивает контакты с северо-восточными провинциями КНР в экономике, науке, культуре и других сферах.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время официального визита в Китайскую Народную Республику принял участие в заседании Совета межрегионального сотрудничества Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Во вторник, 6 февраля, участники встречи обсудили перспективы расширения связей между двумя странами на межрегиональном уровне.

В заседании также приняли участие руководители и представители провинции Хэйлунцзян и главы российских регионов, в частности Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской области, Республики Саха (Якутия) и других территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

Открывая встречу, постоянный член и шеф-секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Юйпу отметил, что 2018 и 2019 годы объявлены лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Организованная в рамках совета встреча дает возможность российским и китайским территориям обменяться опытом реализации совместных проектов и найти новые точки взаимодействия.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао рассказал о самых важных и интересных направлениях сотрудничества с регионами России. Сделав акцент на уникальности географических условий взаимодействия двух государств и сложившейся прочной базе взаимных контактов, он обозначил, что в данный момент провинция успешно развивает связи с европейской частью нашей страны, однако традиционно главным партнером территории остается Дальний Восток.

«Вместе нам уже удалось немало добиться. Сегодня мы успешно развиваем отношения в области сельского хозяйства, торговли, экологии, промышленности и культуры», – подчеркнул он, отметив, что значительную часть совместных проектов провинция реализует совместно с Приморьем. Например, регионы активно наращивают сотрудничество в торговле и туристской отрасли.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко добавил, что Приморье также активно развивает контакты с северо-восточными провинциями КНР в экономике, науке, культуре и других сферах.

Так, за последние 1,5 года совместно с китайскими коллегами проведен ряд крупных культурных мероприятий: Дни Приморского края в провинции Хэйлунцзян, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае, Дни культуры провинции Цзилинь в Приморском крае, гастроли Приморской сцены Мариинского театра в Харбине.

Развивается и торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент на долю Китая приходится более половины внешнеторгового оборота края. За девять месяцев 2017 года его объем по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 15% и почти достиг 2,5 миллиардов долларов.

«Также активно расширяем инвестиционное сотрудничество. На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 600 организаций с китайскими инвестициями. Уже есть немало примеров успешного взаимодействия. Например, крупнейшие сельскохозяйственные проекты с участием хэйлунцзянских корпораций “Чжундин” и “Хуасинь”», – отметил Андрей Тарасенко.

По словам главы Приморья, на сегодняшний день один из самых масштабных проектов в крае, реализация которого планируется с привлечением китайских партнеров, – строительство международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Интерес к проекту уже выразили крупные компании Китая: China Communications Construction Company, China Railway Group Limited, «Гуанда» и другие.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание участников заседания на том, что вести бизнес в Приморье сегодня выгодно – внедренные на всем Дальнем Востоке механизмы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток позволяют потенциальным партнерам пользоваться административными и налоговыми преференциями, что в конечном счете повышает эффективность проектов. По мнению главы края, наиболее перспективные отрасли для работы потенциальных инвесторов – сельское хозяйство, машиностроение, пищевая, фармацевтическая, легкая промышленность, производство строительных материалов, переработка минерального сырья.

«Потенциал взаимодействия Приморья с северо-восточными территориями Китая очень высок, и нам необходимо совместно реализовать его», – подчеркнул врио Губернатора края.

Важная роль в решении этой задачи отведена Совету межрегионального сотрудничества, добавил глава региона. В частности, должны быть урегулированы проблемные вопросы по снятию торговых барьеров на поставки российского мяса и морепродуктов в Китай, а также организовано взаимодействие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на трансграничных водных объектах.

В завершении выступления Андрей Тарасенко пригласил всех присутствующих посетить Приморье и принять участие в мероприятиях, которые пройдут в крае в 2018 году: четвертом Восточном экономическом форуме, Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Дальневосточное поле», четвертом Тихоокеанском туристском форуме, Международном конгрессе рыбаков и других.

Также в ходе встречи об опыте сотрудничества между российскими и китайскими регионами рассказали участники совета из других территорий.

По итогам заседания отмечено, что укрепление двусторонних российско-китайских связей на уровне регионов – это шаг к более эффективному взаимодействию между государствами в целом.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: тарасенко  АТР  КНР  Приморье  экономика  Хэйлунцзян 


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