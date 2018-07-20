|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 16 Августа, 23:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток
Официальная церемония открытия Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества состоялась в среду, 7 февраля, в Харбине при участии заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и заместителя Премьера Государственного Совета КНР Ван Яна. Китайский вице-премьер выразил готовность к укреплению взаимодействия регионов двух государств, в том числе через событийные мероприятия. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа». В мероприятии принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Выступая с приветственным словом, Ван Ян заявил, что Китай готов вместе с Россией прилагать усилия к обеспечению успешного проведения российско-китайского ЭКСПО. А также отметил, что китайское правительство поощряет решения отечественных предпринимателей отправиться в Приморье и принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В свою очередь, пригласил российские предприятия на первую Китайскую международную импортную ярмарку, которая пройдет в этом году в Шанхае, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
ВЭФ-2018 состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский.
- Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet отправляется в Россию для набора бортпроводников с Дальнего Востока
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы
- Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
- LOTTE Corporation корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок
- В Приморье в сентябре начнет работу первый мобильный детский технопарк
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Приморье определили лучшего рейнджера
- С "лица" Владивостока уберут лишнее для расширения прогулочной зоны
- Во Владивостоке деловой центр будет перенесен в район Первой Речки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.