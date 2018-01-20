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07 Февраля 2018, 20:43 | Регион сегодня

Новый владелец казино Tigre de Cristal в развлекательной зоне "Приморье" заявил о своих планах

Новое руководство видит перспективу и планирует дополнительные инвестиции

Новый владелец казино Tigre de Cristal в развлекательной зоне «Приморье» заявил о своих планах по развитию туристической сферы региона. Так, компания First Steamship планирует направить дополнительные инвестиции в развитие развлекательного сектора, предусмотренного на территории курорта «Приморье». Об этом заявил исполнительный директор компании Summit Ascent Holdings Ltd Эрик Ландхир.

Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, с декабря 2016 года тайваньская компания First Steamship стала главным акционером компании Summit Ascent – ключевого инвестора казино Tigre de Cristal. По информации управляющих развлекательного комплекса, новое руководство видит перспективу в развитии туризма на территории Приморского края.

«Новый акционер планирует принимать активное участие в развитии проекта развлекательной зоны “Приморье”, а также в реализации других туристических проектов на Дальнем Востоке России. В рамках рабочих встреч уже обсуждались планы по инвестированию в региональные туристические проекты, не связанные с игорной деятельностью», – рассказал Эрик Ландхир.

По его мнению, развитие неигрового сектора способно значительно повысить не только привлекательность курорта «Приморье», но и интерес туристов ко всему региону, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

«Мы считаем, что стратегия тайваньских партнеров по развитию “неигровых объектов” повысит привлекательность Приморского края как места массового отдыха для гостей из стран Юго-Восточной Азии. В первую очередь, в планах компании создание отелей и сети брендовых магазинов. Также акционер рассматривает возможность создания масштабных объектов на территории курорта “Приморье”, используя лучшие модели из мировой практики индустрии развлечений», – добавил Эрик Ланхир.

Какие именно развлекательные объекты планирует в дальнейшем построить тайваньский инвестор, в сообщении не уточняется. Однако исполнительный директор казино Стилианос Тсифетакис отметил, что руководство тайваньской компании планирует в ближайшее время посетить Владивосток и обсудить свои дальнейшие планы с кураторами проекта.

Напомним, ранее руководство Summit Ascent Holdings Limited подтвердило намерение о создании второго объекта в ИРК «Приморье». По данным Корпорации развития Приморского края, вторая фаза представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров площадью 100 тысяч квадратных метров. Планируется создание торгового центра, фудкорта, ресторанов и баров, а также помещений для проведения конференций и банкетов. Будет создано более двух тысяч новых рабочих мест. Объект будет расположен на соседнем участке, рядом с действующим казино, и они будут объединены виадуком для удобства гостей.  Размер инвестиций составит 500 миллионов долларов США. 

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня – это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.

Стоит отметить, что сегодня на территории развлекательной зоны «Приморье», помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal, ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничного комплекса с казино Selena (группа российских компаний «Даймонд Форчун Холдингс Прим») и гостиничный комплекс с аквапарком и казино Naga Vladivostok (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Завершить строительство планируется во второй половине 2019 года.

Напомним, в январе с инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье» встретился врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Глава региона подчеркнул: инвесторам стоит учитывать, что развитие развлекательной зоны должно идти в соответствии с утверждёнными планами и графиками, так как строительство новых гостиничных комплексов на курорте – это вклад в экономику края в целом и новые рабочие места для жителей Приморья. 

Андрей Тарасенко также акцентировал внимание, что региональные власти заинтересованы в развитии бизнеса на территории края и готовы находить общие пути решения возникающих вопросов с инвесторами в любой сфере, соблюдать ранее достигнутые договорённости. Это касается не только игорного бизнеса, но и других отраслей, в которые сегодня вкладываются инвестиции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  казино  tigre de cristal 


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