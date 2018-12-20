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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 16:33 |
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Юрий Трутнев: На острове Русский в Приморье будем строить рекреационную инфраструктуру
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддерживает инициативу Губернатора Приморского края Олега Кожемяко о создании на острове Русский рекреационной инфраструктуры.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым в среду, 6 февраля.
Подводя итоги пятилетней работы по выполнению поручений Президента России Владимира Путина о приоритетном развитии Дальнего Востока Юрий Трутнев подчеркнул, что поддержка инвестиционных проектов – важное направление работы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
"Инвесторами в Дальний Восток вложено 326,5 миллиарда рублей частных инвестиций, создано 27 тысяч рабочих мест. Введены в действие 183 предприятия, одни из самых крупных – два логистических комплекса и завод по производству железобетонных изделий в Приморье", – отметил полпред.
Во время пресс-конференции был поднят вопрос развития инфраструктуры на острове Русский. По словам Юрия Трутнева, планируется интенсифицировать освоение острова, соответствующий план развития обсуждался с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
"Олег Николаевич предлагает и я поддерживаю строительство рекреационной инфраструктуры – гостиницы, спа-центры с условиями отдыха людей. Это, как ни странно, связано с наукой. Если на острове будут хорошие условия для жизни и отдыха, то шансов привлечь людей, которые хотят заниматься технологиями, больше. Мы это будем развивать", – обозначил вице-премьер.
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