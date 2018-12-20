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Четверг| 07 Февраля, 16:33 |
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Приморские рыбаки увеличили добычу крабов в 1,5 раза
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, в прошлом году предприятиями Приморского края добыто 26,3 тысячи тонн крабов.
"В том числе крабов стригунов – 17,5 тысячи тонн, камчатского – 4 тысячи тонн, синего – 2,7 тысячи тонн, равношипого – 1,3 тысячи тонн", – отметили в ведомстве.
За пятилетний период вылов крабов увеличился более чем в 1,5 раза. В 2014 году объем вылова составлял 16,4 тысячи тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
"Рост добычи произошел за счет увеличения промысловых запасов и возобновления промысла в подзоне Приморье", – прокомментировал директор департамента Сергей Наставшев.
Напомним, приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы краболовами-процессорами. Мощное современное оборудование, установленное на суднах, позволяет осуществлять промысел на глубине до 2,5 тысяч метров.
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