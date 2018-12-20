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Четверг| 07 Февраля, 16:33 |
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Путин оценил высокую значимость открытия молодого ученого из Приморья
Молодой ученый из Приморья стал лауреатом президентской премии Вячеслав Дячук открыл новые механизмы развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных.
Объявлены лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год. Одним из четырех награжденных по всей стране стал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник национального центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН Вячеслав Дячук, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам уже в десятый раз. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
Указом Президента страны Владимира Путина, премию присудили старшему научному сотруднику Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, кандидату биологических наук Вячеславу Дячуку. Приморец открыл новые механизмы развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных.
Отметим, в Приморском крае сосредоточен высокий научный и технологический потенциал, призванный содействовать укреплению Дальнего Востока и страны в целом. Всего в регионе расположены более 20 учреждений науки, а также 11 отраслевых научных организаций. Только в ДВО РАН трудятся около 7 тысяч человек, среди которых 3 тысячи научных сотрудников. Еще одно учреждение, которому отведена большая роль в раскрытии научного потенциала Приморья, – Дальневосточный федеральный университет. В профессорско-преподавательский состав, а это более 1800 человек, входят доктора, кандидаты наук, профессоры, а также доценты.
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