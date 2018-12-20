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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 16:32 |
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Владивосток очищают от незаконной торговли с помощью полиции
В Советском районе Владивостока прошел рейд по незаконной торговле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
При виде комиссии многие торговцы во Владивостоке спешат свернуть деятельность и постараться скрыться с глаз проверяющих, но избежать проверок и штрафов им всё же не удаётся.
Сотрудники административно-территориальных управлений совместно с полицией продолжают проводить ежедневные рейды и привлекать к ответственности тех, кто не только не хочет легализовать свою торговую деятельность, но и реализует товары без разрешающих документов и соблюдения необходимых требований.
Очередная такая проверка прошла вчера, 6 февраля, в Советском районе Владивостока.
«Борьба с незаконными торговцами, которые появляются в нашем районе, ведётся постоянно. Совместно с полицией проводим рейды и не только штрафуем нарушителей, но и обязуем их свернуть торговлю», - рассказывает руководитель коммунальной службы района Михаил Бобин.
Первым адресом, который привлек внимание проверяющих, стала Русская, 68/1. Здесь сразу два недобросовестных предпринимателя продают рыбу и овощи.
«Вы только посмотрите – рыба страшная. Вот как её есть можно? Правильно делаете, что гоняете таких продавцов. Ни я, ни мои знакомые не покупают здесь ничего», - рассказала местная жительница Тамара Ивановна.
У продавцов не нашлось документов ни на ведение деятельности, ни на размещение торговых лотков. За это на недобросовестных предпринимателей составили протоколы, заставили прекратить торговлю и пригласили на комиссию, где и будет определён размер штрафа.
Нарекания к торговле вызвали и несколько продавцов на Русской, 19. Один из них торговал здесь постельным бельём, другой - сапогами, а третий - фруктами. К слову, последний, завидя комиссию, поспешил сложить коробки с фруктами в машину.
«Вчера полиция была, протокол составили. Сегодня опять протокол», - посетовал продавец.
Напомним, что согласно краевому закону об административных правонарушениях размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч.
Автор фото - Анастасия Котлярова
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