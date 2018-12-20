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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 16:32 |
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Владивосток в два раза обогнал страну по количеству кафе и ресторанов
Рост предпринимательской и инвестиционной активности, перенасыщение потребительского рынка краевой столицы предложениями в сферах общественного питания и торговли – администрация Владивостока подводит экономические итоги 2018 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
По данным Приморскстата по сравнению с 2017 годом деловая активность во Владивостоке выросла на 6,1 %. Количество индивидуальных предпринимателей в городе увеличилось более чем на одну тысячу и достигло отметки в 20 тысяч 900 ИП. Такой рост обусловлен, в том числе, и реализацией федерального закона «О свободном порте Владивосток» (СПВ). Так, к 1 января 2019 года в краевой столице было зарегистрировано 632 резидента СПВ. Что более чем в два раза больше зарегистрированных ИП в начале 2018 года. Большая часть резидентов, а это 92,7 % от общего количества, – представители малого предпринимательства.
По информации управления экономического развития администрации города Владивостока, сумма заявленных резидентами СПВ инвестиций в основной капитал составляет более 230 млрд рублей, в планах и создание более 19 тысяч рабочих мест. Но если это только планы, то доход городского бюджета в этой сфере вполне реален. По итогам 2018 года налоговые поступления от резидентов СПВ составили 48 млн 400 тысяч рублей. Надо отметить, что эта сумма в три раза больше, чем доходы казны по этой статье в 2017 году, когда от резидентов СПВ поступило 14 млн 800 тысяч рублей.
Владивосток по-прежнему является крупнейшим торговым центром Приморского края и Дальнего Востока. К 1 января 2019 года торговое обслуживание населения осуществляли 1953 организации розничной торговой сети и 2238 организаций мелкорозничной сети. При этом обеспеченность жителей Владивостока торговыми площадями превышает норматив на 26,3 % – 779,2 м2 торговой площади на тысячу жителей при норме в 617 м2. Закономерен и рост оборотов розничной торговли – за минувший год он увеличился на 10,6 %. Однако специалисты связывают увеличение торговых доходов не с улучшением финансового состояния горожан, а с увеличением туристического потока во Владивосток.
Перенасыщен в краевом центре и рынок общественного питания. К началу 2019 года в приморской столице в этой сфере работало 717 объектов, а это 36 тысяч 400 посадочных мест, то есть на тысячу человек во Владивостоке приходится 57,5 мест. Этот показатель в два раза превышает общероссийскую норму в 28 посадочных мест на тысячу жителей. Оборот предприятий общественного питания за минувший год составил около 850 млн рублей.
При этом статистика говорит о росте инфляции и о снижении на 0,9 % объёма платных услуг, оказанных населению. Однако, несмотря на незначительное снижение, оборот в этой сфере составил почти 56 млрд рублей.
Анастасия Котлярова (фото)
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