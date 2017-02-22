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07 Марта 2017, 12:07 | Регион сегодня

Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и молодежных организаций поручил Правительству России включить турнир по дзюдо на призы президента Всеяпонской федерации этого вида спорта Ясухиро Ямаситы в культурную программу Восточного экономического форума.

Соответствующая информация опубликована  на официальном сайте Президента России.

Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года.

Глава российского государства давно поддерживает добрые отношения с выдающимся мастером дзюдо Ясухиро Ямаситой – членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84. Российский национальный лидер отмечал, что Ясухиро Ямасита для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.

Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.

Ясухиро Ямасито напомнил, что проведение данного соревнования было оговорено в прошлом году, во время показательного выступления в здании Кодокан, являющемся второй родиной дзюдоиста. "Выступление было приурочено к посещению Японии лидером страны, дзюдоистом и наиболее уважаемым мной человеком – Президентом Путиным, и на него были также приглашены премьер-министр Абэ и бывший премьер-министр Мори. Я был бы счастлив, если бы и в следующий раз мы имели бы возможность вчетвером наблюдать за честной борьбой молодых людей на соревновании за Кубок Ямасита Ясухиро во Владивостоке", – уточнил он.

"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного Экономического Форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный Экономический Форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, в настоящее время завершается прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017. "Восточный экономический форум – стал международной площадкой с насыщенной повесткой. Здесь обсуждаются последние мировые тренды экономики, укрепляются связи России с другими странами, обсуждаются крупнейшие сделки и инвестиции, – сказал Министр. – Главная цель всех мероприятий – привлечь как можно больше инвесторов и экспертов на Дальний Восток, сделать так, чтобы восточные земли нашей страны стали действительно территорией опережающего развития, и в то же время дать импульс социальной сфере: сделать более эффективным здравоохранение, образование, вовлечь как можно больше людей в спорт".

Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением Президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих Форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - комментировал ранее глава Минвостокразвития.

Второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысяч представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Путин  ВЭФ 


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