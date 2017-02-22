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Путин поручил провести турнир по дзюдо на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Президента России.
Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу форума, начиная с 2017 года.
Глава российского государства давно поддерживает добрые отношения с выдающимся мастером дзюдо Ясухиро Ямаситой – членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84. Российский национальный лидер отмечал, что Ясухиро Ямасита для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.
Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.
Ясухиро Ямасито напомнил, что проведение данного соревнования было оговорено в прошлом году, во время показательного выступления в здании Кодокан, являющемся второй родиной дзюдоиста. "Выступление было приурочено к посещению Японии лидером страны, дзюдоистом и наиболее уважаемым мной человеком – Президентом Путиным, и на него были также приглашены премьер-министр Абэ и бывший премьер-министр Мори. Я был бы счастлив, если бы и в следующий раз мы имели бы возможность вчетвером наблюдать за честной борьбой молодых людей на соревновании за Кубок Ямасита Ясухиро во Владивостоке", – уточнил он.
"Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного Экономического Форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы, – рассказал Ясухиро Ямасито. – Искренне надеюсь, что Восточный Экономический Форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее".
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, в настоящее время завершается прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017. "Восточный экономический форум – стал международной площадкой с насыщенной повесткой. Здесь обсуждаются последние мировые тренды экономики, укрепляются связи России с другими странами, обсуждаются крупнейшие сделки и инвестиции, – сказал Министр. – Главная цель всех мероприятий – привлечь как можно больше инвесторов и экспертов на Дальний Восток, сделать так, чтобы восточные земли нашей страны стали действительно территорией опережающего развития, и в то же время дать импульс социальной сфере: сделать более эффективным здравоохранение, образование, вовлечь как можно больше людей в спорт".
Напомним, Восточный экономический форум проходит в соответствии с поручением Президента России ежегодно во Владивостоке. Третий ВЭФ запланирован на 6-7 сентября. Одной из составляющих Форума станет молодежная компонента. Внимание к молодежному движению и спорту в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз.
"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдёт на полях Восточного экономического форума", - комментировал ранее глава Минвостокразвития.
Второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысяч представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
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