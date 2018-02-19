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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Марта, 03:35 |
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Во Владивостоке прошел первый в Дальневосточном регионе Строительный Форум
Цель Строительного Форума - обсуждение перспективных направлений, способствующих развитию инфраструктуры Дальнего Востока России, так как строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач ее развития.
Уникальность Форума - это проведение В2В сессий, которые дали возможность установления прямых деловых контактов и бизнес-коммуникаций между владельцами и руководителями строительных и подрядных организаций. Мероприятие состоялось в комплексе отдыха «Маяк», который в течение трех дней радушно принял руководителей более ста компаний со всего Дальневосточного региона. Благодаря живописной территории комплекса отдыха «Маяк», гости смогли провести время за деловыми разговорами, а также отдохнуть с семьей на берегу моря, насладиться свежим воздухом и первыми днями весны.
Стратегическим Партнером Форума стала компания «Амур Машинери» (Член МБК «Диалоги»). «Амур Машинери» – официальный дилер компании Caterpillar («Катерпиллар»), мирового лидера в производстве строительной, лесозаготовительной, горнодобывающей техники и энергетических установок. Генеральный директор Шишакин Александр Викторович в рамках Деловой программы Форума выступил с докладом «Современные технологии для строительной отрасли». А старт мероприятию дало необычное представление - Шоу строительной техники. Два погрузчика Caterpillar с легкостью маневрируя выполняли все задания, демонстрируя свое техническое совершенство. Под аплодисменты зрителей Шоу завершилось шампанским, которое погрузчик разлил всем желающим в честь открытия Форума, долгожданного начала весны и, соответственно, строительного сезона.
Поддержку Форуму оказала Корпорация развития Дальнего Востока и Агентство по развитию человеческого капитала. Директор департамента строительства инфраструктуры Минин Дмитрий Владимирович выступил по теме «Строительство инфраструктурных объектов ТОР», а Руководитель представительства АРЧК во Владивостоке Дяблов Роман Владимирович рассказал о том, «Что дают ТОРы Дальнему Востоку».
Экспертами Деловой Программы Форума стали:
• Портнов Эдуард Геннадьевич;
Эксперт в области градостроительной политики
• Смотриковский Владимир Иосифович;
Минстрой России, Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой»
Приморский филиал; Руководитель филиала
• Князев Михаил Михайлович
Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству (ДальНИИС)
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;
Директор филиала; Кандидат экономических наук; Член-корреспондент Академии проблем качества
• Гуляев Владимир Трофимович;
Дальневосточный Федеральный Университет; Инженерная школа,
Кафедра строительства и управления недвижимостью;
Профессор, кандидат технических наук
• Чайка Андрей Анатольевич;
ООО «Тринити-Девелопмент»; Генеральный директор;
• Власов Денис Владимирович
КА «Владправо»; Председатель коллегии
• Аверина Ксения Леонидовна;
Дальневосточный филиал Head Hunter; Директор
Первый день Форума завершился закрытым деловым ужином в ресторане Комплекса Отдыха «Маяк».
В пятницу 02 марта 2018 г. стартовали B2B сессии, организованные в формате четырех круглых столов:
Круглый стол №1 - «Технологии строительства»,
куратор – компания «Амур Машинери», генеральный директор Шишакин Александр Викторович;
Круглый стол №2 – « Юридические аспекты строительства»,
куратор – КА «Владправо», председатель Власов Денис Владимирович;
Круглый стол №3 – « Страхование строительных рисков, банковская поддержка»,
Кураторы:
Страховой Дом «ВСК», директор Дальневосточного филиала Бугайченко Татьяна Александровна;
Восточный Банк, директор Игнатова Оксана Анатольевна;
Круглый стол №4 - «Долевое строительство»;
Куратором выступило Управление Росреестра по Приморскому краю.
В рамках второго дня Форума состоялся семинар «Ландшафт с человеческим лицом». Спикер – известная во всей стране Татьяна Койсман (г. Москва), автор книг, руководитель Центра садового искусства «Гертруда». Также для всех желающих был организован тест-драйв новых автомобилей от компании «Саммит Моторс Владивосток» - Toyota Fortuner и Lexus RX 350.
Суббота стала полноценным праздничным днем. Образовательный Центр Afina Education разработал обучающие программы для Гостей и Участников Форума, мастер-классы для всей семьи. Особенно запоминающимся событием дня для участников мероприятия стал увлекательный квест.
Все три дня функционировала выставка-презентация строительной индустрии. Партнеры выставки смогли не только представить свои стенды и продукцию, но и продуктивно пообщаться напрямую с руководителями строительных компаний.
Строительный Форум 2018 состоялся по инициативе и организационной поддержке Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб Диалоги».
Оргкомитет Строительного Форума благодарит Партнеров и Гостей. В следующем году Форум состоится с 28 февраля (четверг) по 02 марта (суббота) 2019 г.
Особая благодарность:
«Амур Машинери»;
Компания «Саммит Моторс», Официальный дилер Toyota и Lexus во Владивостоке;
Страховое акционерное общество «ВСК»;
Коллегия адвокатов «Владправо»;
Строительная компания «ИСК Система»;
Партнер прямой трансляции - компания «МТС»;
Банк «Восточный»;
Head Hunter;
Журнал Barlette;
«Афина Эдьюкейшн» - Международный образовательный центр для детей и взрослых;
ООО ГК «Керамик Групп»;
ООО «ТехЭлектроТорг»;
ООО «Светский салон»;
Сухие строительные смеси Tiger Mix;
«Наше Дело» - кофейный Партнёр;
Официальная вода Форума – «Серебряный ключ»;
Официальный чай – «Джей Рус»;
Пирожные бренда Mon Bon;
Idea Design Group – рекламно-производственная компания;
Компания Brown Forman – напитки вечернего приёма, Jack Daniels и Finlandia;
Журнал «Дальневосточный Капитал»
Центр Социальных Инноваций «Черный Куб»;
Информационное агентство «Ежедневные новости Владивостока»;
Рекламно-маркетинговая группа House Media;
Оператор Строительного Форума: PR-агентство «Бабич и Партнеры».
17-летний опыт работы с проектами и заказами строительной отрасли.
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