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07 Марта 2018, 15:41 | Регион сегодня

Во Владивостоке прошел первый в Дальневосточном регионе Строительный Форум

С 1 по 3 марта во Владивостоке с успехом состоялся первый в Дальневосточном регионе Строительный Форум "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ" в формате B2B.

Цель Строительного Форума - обсуждение перспективных направлений, способствующих развитию инфраструктуры Дальнего Востока России, так как строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач ее развития.

Уникальность Форума - это проведение В2В сессий, которые дали возможность установления прямых деловых контактов и бизнес-коммуникаций между владельцами и руководителями строительных и подрядных организаций. Мероприятие состоялось в комплексе отдыха «Маяк», который в течение трех дней радушно принял руководителей более ста компаний со всего Дальневосточного региона. Благодаря живописной территории комплекса отдыха «Маяк», гости смогли провести время за деловыми разговорами, а также отдохнуть с семьей на берегу моря, насладиться свежим воздухом и первыми днями весны.

Стратегическим Партнером Форума стала компания «Амур Машинери» (Член МБК «Диалоги»). «Амур Машинери» – официальный дилер компании Caterpillar («Катерпиллар»), мирового лидера в производстве строительной, лесозаготовительной, горнодобывающей техники и энергетических установок. Генеральный директор Шишакин Александр Викторович в рамках Деловой программы Форума выступил с докладом «Современные технологии для строительной отрасли». А старт мероприятию дало необычное представление - Шоу строительной техники. Два погрузчика Caterpillar с легкостью маневрируя выполняли все задания, демонстрируя свое техническое совершенство. Под аплодисменты зрителей Шоу завершилось шампанским, которое погрузчик разлил всем желающим в честь открытия Форума, долгожданного начала весны и, соответственно, строительного сезона.

Поддержку Форуму оказала Корпорация развития Дальнего Востока и Агентство по развитию человеческого капитала. Директор департамента строительства инфраструктуры Минин Дмитрий Владимирович выступил по теме «Строительство инфраструктурных объектов ТОР», а Руководитель представительства АРЧК во Владивостоке Дяблов Роман Владимирович рассказал о том, «Что дают ТОРы Дальнему Востоку».

Экспертами Деловой Программы Форума стали:

•      Портнов Эдуард Геннадьевич;

Эксперт в области градостроительной политики

 

•        Смотриковский Владимир Иосифович;

Минстрой России, Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой»

Приморский филиал; Руководитель филиала

 

•         Князев Михаил Михайлович

Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству (ДальНИИС)

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»;

Директор филиала; Кандидат экономических наук; Член-корреспондент Академии проблем качества

 

•    Гуляев Владимир Трофимович;

Дальневосточный Федеральный Университет; Инженерная школа,

Кафедра строительства и управления недвижимостью;

Профессор, кандидат технических наук

 

•          Чайка Андрей Анатольевич;

ООО «Тринити-Девелопмент»; Генеральный директор;

 

•        Власов Денис Владимирович

КА «Владправо»; Председатель коллегии

 

•       Аверина Ксения Леонидовна;

Дальневосточный филиал Head Hunter; Директор

 

Первый день Форума завершился закрытым деловым ужином в ресторане Комплекса Отдыха «Маяк».

В пятницу 02 марта 2018 г. стартовали B2B сессии, организованные в формате четырех круглых столов:

Круглый стол №1 - «Технологии строительства»,

куратор – компания «Амур Машинери», генеральный директор Шишакин Александр Викторович;

  

Круглый стол №2« Юридические аспекты строительства»,

куратор – КА «Владправо», председатель Власов Денис Владимирович;

 

Круглый стол №3« Страхование строительных рисков, банковская поддержка»,

Кураторы:

Страховой Дом «ВСК», директор Дальневосточного филиала Бугайченко Татьяна Александровна;

Восточный Банк, директор Игнатова Оксана Анатольевна;

 

Круглый стол №4 - «Долевое строительство»;

Куратором выступило Управление Росреестра по Приморскому краю.

                 В рамках второго дня Форума состоялся семинар «Ландшафт с человеческим лицом». Спикер – известная во всей стране Татьяна Койсман (г. Москва), автор книг, руководитель Центра садового искусства «Гертруда». Также для всех желающих был организован тест-драйв новых автомобилей от компании «Саммит Моторс Владивосток» - Toyota Fortuner и Lexus RX 350.

Суббота стала полноценным праздничным днем. Образовательный Центр Afina Education разработал обучающие программы для Гостей и Участников Форума, мастер-классы для всей семьи. Особенно запоминающимся событием дня для участников мероприятия стал увлекательный квест.

Все три дня функционировала выставка-презентация строительной индустрии. Партнеры выставки смогли не только представить свои стенды и продукцию, но и продуктивно пообщаться напрямую с руководителями строительных компаний.

Строительный Форум 2018 состоялся по инициативе и организационной поддержке Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб Диалоги».

Оргкомитет Строительного Форума благодарит Партнеров и Гостей. В следующем году Форум состоится с 28 февраля (четверг) по 02 марта (суббота) 2019 г.

Особая благодарность:

«Амур Машинери»;

Компания «Саммит Моторс», Официальный дилер Toyota и Lexus во Владивостоке;

Страховое акционерное общество «ВСК»;

Коллегия адвокатов «Владправо»;

Строительная компания «ИСК Система»;

Партнер прямой трансляции - компания «МТС»;

Банк «Восточный»;

Head Hunter;

Журнал Barlette;

 «Афина Эдьюкейшн» - Международный образовательный центр для детей и взрослых;

ООО ГК «Керамик Групп»;

ООО «ТехЭлектроТорг»;

ООО «Светский салон»;

Сухие строительные смеси Tiger Mix;

«Наше Дело» - кофейный Партнёр;

Официальная вода Форума – «Серебряный ключ»;

Официальный чай – «Джей Рус»;

Пирожные бренда Mon Bon;

Idea Design Group – рекламно-производственная компания;

Компания Brown Forman – напитки вечернего приёма, Jack Daniels и Finlandia;

Журнал «Дальневосточный Капитал»

Центр Социальных Инноваций «Черный Куб»;

Информационное агентство «Ежедневные новости Владивостока»;

Рекламно-маркетинговая группа House Media;

Оператор Строительного Форума: PR-агентство «Бабич и Партнеры».

17-летний опыт работы с проектами и заказами строительной отрасли.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Строительный Форум 


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