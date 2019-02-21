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Один из призов "Живой тайги" будет в этом году особенным
WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока приглашают журналистов к участию в ХIII Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга»—2019. Один из спецпризов в этом году будет посвящен 25-летию работы WWF в России.
Конкурс «Живая тайга» проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке.
Оргкомитет XIII конкурса «Живая тайга»-2019 ждет от журналистов работы по темам: «Сохранение амурского тигра», «Лес для жизни», «Зеленый пояс Амура», «Земля заповедная», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы», «WWF: 25 лет на страже природы». На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ с 5 июня 2018 года.
Имена победителей, по традиции, будут объявлены 5 июня, во Всемирный день окружающей среды – Российский день эколога. Для участия необходимо заполнить форму заявки (см. в приложении) и прислать ее вместе с материалами в электронном виде до 1 мая 2019 года в адрес Оргкомитета concours@wwf.ru или estarostina@wwf.ru.
«Значение информации в современном мире трудно переоценить — оно огромно. А информации, которая распространяется на широкую аудиторию, и подавно. То же самое, только со знаком минус, можно сказать и об обратной стороне медали — дезинформации или, как ее сейчас принято называть, «фейк ньюс». Поэтому для природоохранных организаций, в том числе и нашей, крайне важно, чтобы информация о работе по сохранению дальневосточной природы, ее наиболее ценных видов, экологических проблемах и угрозах для природы доносилась до людей максимально оперативно и корректно. Добиться этого без эффективного сотрудничества со СМИ и отдельными журналистами, по сути, невозможно. Но даже установление такого сотрудничества не может гарантировать, что все экологические проблемы будут освещаться «акулами пера» правильно и компетентно. Причина тому — отсутствие у журналистов необходимых знаний о системе охраны природы, заблуждения о том, что хорошо для природы, а что плохо, недостаточное погружение в природоохранную тему. От этого случаются частые ошибки, которые, уйдя «в эфир», зачастую не только не способствуют сохранению природы, но и наносят вред этому процессу. Чтобы это исправить, в том числе при нашей поддержке, проводится конкурс «Живая тайга» и одноименная Школа природоохранной журналистики, в которую попадают победители и призеры. Ежегодно для них проводится семинар, где люди, посвятившие себя защите природы, представители природоохранных организаций, в течение нескольких дней профессионально и компетентно устраняют пробелы журналистов в знаниях по теме, обозначают экологические проблемы, требующие внимания СМИ. Еще одна важная заслуга этого конкурса — благодаря ему ряды журналистов, воспринимающих защиту природы как личную ответственность, готовых бороться за нее на информационном фронте, постоянно пополняются новыми именами. Надеемся, стартующий конкурс не станет исключением», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев.
В 2019 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечает 25 лет работы в России. По предложению Амурского филиала WWF, специальный приз в этом году будет посвящен юбилейной дате — «WWF: 25 лет на защите природы».
«Как известно, благополучие краснокнижных видов — амурского тигра, дальневосточного леопарда, дзерена, дальневосточного аиста, сохранение которых является приоритетом Всемирного фонда дикой природы на юге Дальнего Востока и в Забайкалье, напрямую зависит от среды их обитания. Чем лучше они защищены, тем выше вероятность их выживания, — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — За 25 лет в Амурском экорегионе при поддержке и непосредственном участии WWF было создано 7,6 млн. га особо охраняемых природных территорий. Это шесть национальных парков — «Зов тигра», Удэгейская легенда», «Земля леопарда», «Бикин» в Приморье, «Анюйский» и «Шантарские острова» в Хабаровском крае. Два заповедника – «Норский» и «Болоньский», а также расширены территории трех заповедников — Ханкайского, Сохондиниского и «Бастак». Мы участвовали в организации 3-х федеральных заказников, 5-ти экологических коридоров — Маноминского, Хор-Мухенского, Хорского, Матайского и Симминского, 2-х комплексов водно-болотных угодий, создании и расширении территории более 30 региональных заказников. Во всех этих ООПТ трудится немало удивительных, по-настоящему преданных природе людей. Так что участникам конкурса «Живая тайга» есть, о чем и о ком писать».
Наградой лучшим журналистам Дальнего Востока и Забайкалья станет оригинальный «Женьшень», изготавливаемый в мастерской художественной ковки по числу победителей конкурса «Живая тайга» в каждой номинации. По решению Оргкомитета конкурса, один из призов будет в этом году особенным, именным — «За лучшую операторскую работу» имени Геннадия Шаликова.
Он учрежден в память Геннадия Шаликова — талантливого кинооператора, снявшего более 40 документальных фильмов о природе бассейна Амура. Это по его кадрам не только Россия, но и многие страны мира, открывали для себя природу Дальнего Востока и Забайкалья. Признанием профессионального сообщества было и то, что в последние годы он возглавлял Приморское отделение Союза кинематографистов РФ. Геннадий Шаликов был обладателем наград многих творческих конкурсов, в том числе, с командой студии «Зов тайги» — Гран-при Первого Дальневосточного конкурса «Живая тайга»-2007.
«Геннадий Шаликов более 30 лет снимал дикую природу и был первым в мире, кто снял дальневосточного леопарда на кинопленку. В своем деле он стал настоящим асом, без кадров которого не мог обойтись ни один кинопроект о дикой природе Дальнего Востока, — говорит председатель оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель киностудии «Зов тайги», режиссер, журналист, кавалер ордена Почета за личный вклад в охрану природы. — Приз его имени мы учредили не только для того, чтобы увековечить память этого замечательного человека. Но и для того, чтобы подчеркнуть важнейшую роль оператора в создании телесюжетов».
Главным мероприятием для победителей и лауреатов, отличительной особенностью и органичным завершением конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». Она состоится с 4 по 8 июля 2019 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же пройдет и церемония вручения призов. Отметим, что обладатель Гран-при сможет совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку за рубеж, связанную с темой охраны природы.
За 12 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3085 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 830 журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 600 из них по итогам конкурса были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга».
По инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» появился раздел «Живая тайга» и начато размещение работ победителей конкурса разных лет.
Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».
Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и специалистов охраны природы бассейна Амура и принимайте участие в конкурсе!
На фото: Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга».
Фото: Марина Божко / экологический пресс-клуб «Последняя среда».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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