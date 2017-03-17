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Суббота| 08 Апреля, 09:01 |
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Первую в мире плавучую атомную электростанцию включили в "дальневосточный раздел"
Строительство плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) в самом северном порту России - Певеке в Чукотском автономном округе, включено в специальный «дальневосточный раздел» государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Минвостокразвития согласовало изменения в данную государственную программу. Кроме того, программа предусматривает выделение средств из федерального бюджета на строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек. Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 млрд рублей, из них 5 млрд предусмотрены на реализацию проекта плавучей атомной электростанции.
Планируется, что ПАТЭС с мощностью выдачи 70 МВТ будет введена в эксплуатацию в 2019 году.
«Создается уникальный объект, которого еще никогда не было во всей мировой практике. «Академик Ломоносов» должен прибыть в Певек и заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели. Первая работает в вечной мерзлоте уже больше 40 лет, вторая — больше 70», - заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Строить на месте новую АЭС долго, дорого и сложно. Вместо этого было принято альтернативное решение – создать атомную электростанцию на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и потом уже транспортировать ее на Чукотку. Сейчас плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» практически готов. Два атомных реактора подготовлены к приему и первой загрузке ядерного топлива. После запуска, проверок и испытаний судно отбуксируют в Певек. Плавучий атомный энергоблок предназначен для 12-летней работы без заводского ремонта. Также на «Академике Ломоносове» созданы дополнительные системы противоаварийной защиты.
Введение в эксплуатацию ПАТЭС поможет созданию энергомоста «Магадан-Чукотка». Кроме того, станция продемонстрирует миру потенциал развития российской атомной энергетики. Стоимость создания энергоблока составляет 21,5 млрд рублей, а береговая инфраструктура будет создана за счет средств государственной программы в объеме 5 млрд рублей.
«Реализацию столь масштабного инновационного энергетического проекта в российской Арктике мы рассматриваем еще и с точки зрения экспортных перспектив наших атомных технологий, - говорит генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. – Мы уверены, первая ПАТЭС в мире, расположенная в Чукотке, подтолкнет интерес многих зарубежных партнеров к мобильным энергетическим установкам, которые можно использовать для освоения новых месторождений и развития производств в труднодоступных регионах мира».
Напомним, госпрограмма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Задача обеспечить приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока в госпрограммах и в планах госкомпаний была поставлена Правительству России главой государства Владимиром Путиным в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме.
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