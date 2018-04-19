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Понедельник| 07 Мая, 20:22 |
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В Хабаровске директор "Горсвета" получил взятку и не сел
В Хабаровске за взяточничество осужден директор МУП г. Хабаровска «Горсвет» Евгений Здоров. Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 12-кратной суммы взятки – 10 млн рублей и на 5 лет лишил его права занимать руководящие должности. От наказания в виде лишения свободы осужденный освобожден в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Напомним, уголовные дела по обвинению директора муниципального предприятия в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены по материалам прокурорской проверки, сообщили «Дальневосточному капиталу» в краевой прокуратуре.
В ходе судебного заседания установлено, что в ноябре-декабре 2016 года директор МУП г. Хабаровска предложил директору ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» за 500 тысяч рублей информацию о других участниках аукциона на заключение договоров поставки электротехнической и кабельной продукции на 2017 год с целью выставления более низкой цены и безоговорочной победы в конкурсе. В результате ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» выиграло конкурс и заключило договор на поставку электротехнической и кабельной продукции.
Кроме того, директор МУП г. Хабаровска «Горсвет» в период с февраля 2015 года по декабрь 2015 года при проведении конкурсов на заключение договоров поставки электротехнической и кабельной продукции, используя свое служебное положение, предварительно знакомил директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» с предложениями других организаций-конкурентов.
Таким образом, он создавал заведомо невыгодные условия для других субъектов предпринимательской деятельности и в результате его незаконных действий договоры заключались только с ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс».
В краевом следком «Дальневосточному капиталу» сообщили, что уголовное дело в отношении женщины -генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс» ранее уже было рассмотрено в суде, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14 лет.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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