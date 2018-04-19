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Жителей Приморья призывают сдать оружие за вознаграждение
Почти 540 тысяч рублей предусмотрено в бюджете Приморья на выплаты за добровольно сданное оружие в этом году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как рассказал директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Ленов, в 2017 году за добровольно сданное оружие в Приморье 12 человек получили вознаграждение на общую сумму почти 90 тысяч рублей.
«В органы внутренних дел края было сдано семь единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, три единицы гражданского огнестрельного нарезного оружия, три гранаты, почти 400 патронов, более 31 килограмма взрывчатых веществ», – прокомментировал руководитель ведомства.
По словам Дмитрия Леонова, в этом году уже сдано более 200 боевых патронов и один снаряд на сумму более 5 тысяч рублей.
Директор департамента отметил, что при добровольной сдаче оружия проводится процедура проверки, чтобы выяснить, не приобретено ли оружие криминальным путём.
«Прежде, чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить, не совершено ли с его помощью преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу», – подчеркнул Дмитрий Леонов.
Гражданин, желающий сдать оружие, должен обратиться в ближайшее отделение полиции.
По мнению Дмитрия Леонова, практика, когда за сданное оружие люди получают деньги, положительно влияет на декриминализацию региона.
«Из оборота выводится огнестрельное оружие, взрывчатка, которая могла бы использоваться не только в преступных целях, но и привести к несчастным случаям при хранении этих предметов вооружения», – прокомментировал директор департамента.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе. В 2018 году на выполнение программы «Безопасный край» предусмотрено более 100 миллионов рублей.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Мудаки, кто вам сдаст ружьё за 1000 рублей? и куда уплывут выделенные 100 миллионов. Это информация для размышления СК
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