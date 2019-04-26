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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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Во Владивостоке ветераны войны не могут добраться до госпиталя
соблюдать графики движения автобусов.
С таким требованием глава города выступил в связи с жалобой, с которой к нему обратились сотрудники и пациенты «Госпиталя для ветеранов войн». Во время недавней встречи с Олегом Гуменюком в этом медицинском учреждении на улице Новожилова они рассказали, как непросто туда добраться на общественном транспорте. А точнее – автобусом маршрута № 32, который является единственным на линии, но ходит нерегулярно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Мэр потребовал у специалистов городского управления транспорта выяснить ситуацию и сделать всё, чтобы в госпиталь можно было добраться в любое время и в любой день недели.
«В госпиталь ездят представители старшего поколения, ежедневно туда спешат врачи на работу, младший медицинский персонал. Требую навести порядок. А перевозчика предупреждаю: не наладит график – расторгнем с ним договор. Это, кстати, касается и других автотранспортных предприятий».
На встрече с главным врачом госпиталя еще раз был скорректирован график работы автобуса маршрута № 32. Он был составлен еще в прошлом году на основании пожеланий медперсонала. Сегодня график выглядит следующим образом: от площади Луговой автобус отходит в 7:30, 11:00, 14:20, 15:30 и 16:40, от остановки «Госпиталь ветеранов войн» - в 8:10, 11:30, 14:50, 16:00 и 17:00.
Еще одна проблема, с которой обратились к главе города пациенты и персонал госпиталя, - дорога, которая ведет к медучреждению. Сегодня она находится не в лучшем состоянии. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, летом предполагается восстановительный ремонт участка - после капительного ремонта теплотрассы.
Эту информацию подтвердили и во «ВПЭС» («Владивостокское предприятие электрических сетей»). Здесь сообщили, что в июне-июле на улице 2-й Строительной, которая ведет к госпиталю, пройдет капитальный ремонт теплосети с полной заменой труб. Это вынуждена мера – трубопровод на этом участке находится в крайне изношенном состоянии. Только в минувшем отопительном сезоне здесь было зафиксировано 10 порывов. После завершения всех работ на теплосети «ВПЭС» восстановит и дорогу. Капитальный ремонт дорожного полотна запланирован на следующий год.
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