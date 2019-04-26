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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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В историческом центре Владивостока резидент СПВ открыл гостиницу эконом-класса
Компания «КамИнн» открыла в историческом центре Владивостока гостиницу эконом-класса на 22 номера. Инвестиционный проект стоимостью 6 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и рассчитан на создание 16 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Гостиница расположена в арендованном двухэтажном здании площадью 402 кв. метра и предлагает размещение в номерах трех категорий: стандарт, улучшенный номер и люкс. В рамках проекта компания также планирует приобрести микроавтобус для трансфера гостей гостиницы в аэропорт.
В связи с тем, что Владивосток является не только туристским центром, расположенном на Тихоокеанском побережье России, но и городом, в котором отмечается постоянный рост деловой активности, – количество гостей города ежегодно увеличивается независимо от их цели приезда.
«Постоянно растущий поток приезжающих приводит к развитию и расширению гостиничного рынка Владивостока. Конкурентная среда послужит для нас стимулом к постоянному улучшению качества сервиса, ориентируясь как на российских туристов, так и иностранных гостей», - считает генеральный директор Александр Лидовский.
В настоящее время, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1194. Общая сумма заявленных проектов превысила 625 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 63 тысяч рабочих мест. Причем 118 проектов резидентами СПВ уже запущено, создано более 7,2 тысячи рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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