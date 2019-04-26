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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
В течение месяца дополнительные выплаты семьям при рождении детей начнут производить во всех дальневосточных регионах. Все регионы получат федеральную субсидию после заключения соответствующих соглашений с Министерством труда РФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
С 2019 года дальневосточные семьи начали получать единовременные выплаты при рождении первого ребёнка, региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей. Всего на финансовую поддержку семей при рождении детей из резервного фонда Правительства РФ выделено более 3 млрд рублей.
Предполагается, что в 2019 году единовременные выплаты в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей в регионе будут предоставлены при рождении не менее 34 тысяч первенцев. Еще не менее 35 тысяч семей получат материнский капитал при рождении вторых детей в размере в размере 135,9 тысяч рублей.
Как пояснила заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марина Дедюшко, данные меры были разработаны Минвостокразвития России совместно с регионами в рамках реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительством Российской Федерации в июне 2017 года.
«Эти предложения мы представили в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока в сентябре 2018 года. Сегодня они приняты. Это часть системных решений, разработанных для Дальнего Востока, для решения одной из приоритетных для региона задач – увеличения численности населения. Мы рассчитываем, что их реализация приведет к повышению рождаемости среди жителей дальневосточных регионов, а также сделает Дальний Восток более привлекательными для молодых специалистов из других регионов нашей страны», - сказала Марина Дедюшко.
Средства распределяются между субъектами Федерации в соответствии с заявленными потребностями. Около 340 млн рублей получит Республика Бурятия, более 350 млн рублей – Республика Саха (Якутия), более 353 млн рублей - Забайкальский край, 117 млн рублей – Камчатский край, более 587 млн рублей – Приморский край, 441 млн рублей – Хабаровский край, более 235 млн рублей – Амурская область, 315 млн рублей – Магаданская область, 104 млн – Сахалинская область, более 52 млн – Еврейская автономная область, 184 млн – Чукотский автономный округ.
Напомним, в апреле постановлением Правительства РФ также уменьшена ставка ипотечного кредита для некоторых категорий жителей на Дальнем Востоке.
Так, ставка по ипотечному кредиту в размере 5 процентов годовых установлена для жителей дальневосточных регионов, а также для тех, кто приобретает жилые помещения на территории Дальневосточного федерального округа, если, начиная с 1 января 2019 года, у них родится второй или последующие дети. Документом также утверждено софинансирование приобретения жилых помещений на вторичном рынке в сельских населенных пунктах на Дальнем Востоке.
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