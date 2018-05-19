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07 Июня 2018, 12:07 | Регион сегодня

В Приморье проектируется низководный мост по направлению в Хасанский район

В этот район могут перенести контейнерный терминал

Вопрос о переносе нефтебазы и портовых площадей из центра Владивостока был задан в четверг, 7 июня, на встрече врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с муниципальными СМИ. Встреча прошла в рамках пятого Дальневосточного МедиаСаммита в кампусе ДВФУ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Ранее разговор о планах по переносу торгового порта и нефтебазы шел в январе на встрече Андрея Тарасенко с главными редакторами краевых СМИ, приуроченной ко Дню печати.

Глава региона отметил, что сегодня в переносе нефтебазы удалось серьезно продвинуться. Так, на выбор владельцам уже предоставлены три площадки, и соглашение о переносе планируется подписать в ближайшие месяцы.

Что касается, переноса порта – это вопрос сложнее.

«Город растет, и возить через центр машины с контейнерами, конечно, сложно и не нужно. Мы действительно хотели в перспективе бы перенести порт в другое место, нужно подбирать площадки. Но эта работа может занять 5-7 лет», – отметил Андрей Тарасенко.

Глава Приморья добавил, что сегодня есть альтернативы, к примеру, проектируется низководный мост по направлению в Хасанский район. Туда можно было бы перенести контейнерный терминал.

«Сейчас такая тенденция и во всем мире, и в других городах России – порты стараются выносить из-за пределов города. В Новороссийске, например, строится новый порт рядом с городом. Раньше города строились индустриальные – ходить на работу и домой, и все. Сейчас потребности у людей другие, нужны территории для отдыха», – обозначил Андрей Тарасенко.

Агломерация растет, только перенос нефтебазы освободит большое количество земли для развития города, продолжил врио губернатора.

«А территория порта интересна в городе с точки зрения развития круизного туризма, организации красивой стоянки яхт, обустройства прогулочной зоны, чтобы люди могли проводить там время», – отметил глава региона.

Также на встрече руководителя края с муниципальными СМИ были подняты вопросы развития приграничного российско-китайского сотрудничества, транспортной инфраструктуре, строительству спортивных объектов в Приморье, доступности информации для жителей отдаленных территорий и поддержке районных СМИ, развитии телевещания на территории региона.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: тарасенко  мост  ДВФУ  нефтебаза 


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