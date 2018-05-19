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158-й день рождения Владивостока отметят шествием от Золотого моста с выходом на Светланскую
6 июня в администрации краевого центра состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко.
В работе совещания приняли участие представители городской думы, городского Совета ветеранов, полиции и органов администрации Владивостока. Присутствующие обсудили ход подготовки к празднованию Дня города, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Празднование 158-го дня рождения Владивостока будет разделено на несколько частей. Так, 28 июня состоится торжественное собрание общественности и концерт в «ФЕСКО Холле». 29 июня мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову и стеле «Владивосток – город воинской славы».
В субботу, 30 июня, во Владивостоке пройдет театрализованное шествие горожан по Светланской, а колона Первомайского района пройдет от Золотого моста через Суханова по Уборевича с выходом на Светланскую. Жителей и гостей города ждут народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади, набережной Спортивной гавани и в скверах. Как отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, запланировано 34 культурно-массовых мероприятий.
Сразу после шествия на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки, дневная и вечерняя праздничная программа. Тематические мероприятия пройдут в Адмиральском сквере, на набережной Спортивной гавани и в парке Минного городка, а на акватории Амурского залива состоится чемпионат города по парусному спорту.
Завершится День города вечерней праздничной программой на центральной площади Владивостока и фейерверком на набережной Цесаревича в 22:30.
Кроме того, на 2 июля запланирована уже ставшая традиционной в городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого. В этот же день в парке «Солнышко» на улице Бородинской, 15-б состоится праздничная программа «Владивосток зажигает огни».
Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия будут проходить на протяжении всего июня в общеобразовательных школах, библиотеках и школах искусств.
На заседании также обсудили ближайшие праздники – День России 12 июня, который во Владивостоке отметят на набережной Спортивной гавани, и День молодежи, который запланирован на 23 июня. В этот день локальные площадки будут работать на Спортивной набережной и набережной Цесаревича. Кроме того, 22 июня в краевой столице отметят День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Планируется, что сотни жителей и гостей города примут участие в шествии со свечами и памятном митинге у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».
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