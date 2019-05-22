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07 Июня 2019, 11:28 | Регион сегодня
ОТВ остаётся в эфире аналогового формата!
Что ждет зрителей "Общественного телевидения Приморья" после перехода на цифровое вещание
Что ждет зрителей «Общественного телевидения Приморья» после перехода на цифровое вещание: увидят ли они свои любимые программы?
С этим вопросом мы обратились к начальнику Центра консультационной поддержки Приморского филиала Российской телерадиосети Евгению Пономарёву.
- Как вы его смотрели, так дальше и сможете смотреть, если он у вас был на 21 кнопке, значит там он и остался. Технически вещание для «ОТВ-ПРИМ» никак не изменилось. ОТВ - в небольшом числе каналов, которые продолжают работать в аналоговом формате.
- Евгений, скажите, каким образом мы можем принимать и аналоговый, и цифровой сигнал одновременно?
- Если у вас современный телевизор со встроенным тюнером, вы также смотрите, как и раньше: запускаете автоматический поиск и ТВ вам ищет цифру и аналог. Если ТВ не имеет встроенного тюнера, тогда придется немного приложить усилия, потому что приставка изначально находит только цифровые каналы. Есть три варианта: либо использовать 2 антенны - самый простой вариант для цифры и аналога, второй вариант - вы можете поставить ответвлитель и 2 кабеля - один для аналога, другой на приставку для цифры. И третий вариант: использовать аналоговую петлю, когда антенный кабель включается в антенный вход вашей приставки и еще кусок кабеля у вас должен быть, вы подключаете его в антенный выход вашей приставки с одной стороны, с другой - подключаете в антенный вход вашего ТВ. Таким образом, вы можете переключаться, используя кнопку INPUT на ТВ, просто переключая вход с аналогового на цифру.
Следуя этим советам, вы сможете смотреть любимые программе все в том же аналоговом формате, но в отличном качестве.
Если есть вопросы, обращайтесь на телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02.
Теги: Приморский край телевидение ОТВ
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