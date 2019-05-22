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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Июня, 18:35 |
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ФРДВ совместно с партнером из КНР инвестирует в создание агрохолдинга в Приморье
Проект инициирован китайской компанией Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA). Соответствующее соглашение на Петербургском международном форуме подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и генеральный директор JBA Жэнь Цзяньчао. Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
JBA является совместным предприятием компаний Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа по развитию агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Agricultural Co. (одна из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний с земельным банком 6 млн га), Jiusan Grain and Oil Industry Group (государственная компания по переработке соевых бобов).
Сельскохозяйственный проект, реализуемый JBA в Приморье, имеет экспортную направленность, нацелен на развитие экономического сотрудничества со странами АТР и продвижение бренда российской сельхозпродукции в Азии. С привлечением китайского капитала в регионе формируется крупный сельскохозяйственный кластер с земельным банком до 50 тыс. га для выращивания сои и кукурузы, а также возрождения рисоводства в Приморском крае. Будет построен завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. т, приобретен парк зерновозов и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость проекта составит 9,7 млрд рублей, а его реализация даст региону до 980 новых рабочих мест.
«Благодаря уникальному климату Приморья местная сельскохозяйственная продукция превосходит по качеству аналоги из стран АТР. Мы рассчитываем, что стратегическое партнерство с крупным китайским инвестором позволит создать эффективное экспортно ориентированное сельскохозяйственное предприятие на Дальнем Востоке и пробить для него дорогу на внешние рынки», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей. Около 40% всех инвестиций направлены на поддержку экспортно ориентированных предприятий – в том числе, а агросекторе. В частности, при поддержке ФРДВ строится крупнейший свинокомплекс в Приморском крае и современный завод по глубокой переработке сои в Амурской области.
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