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07 Июня 2019, 15:10 | Регион сегодня

ФРДВ совместно с партнером из КНР инвестирует в создание агрохолдинга в Приморье

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) может инвестировать до 2 млрд рублей в создание вертикально интегрированного холдинга Легендагро в Приморском крае

Проект инициирован китайской компанией Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA). Соответствующее соглашение на Петербургском международном форуме подписали генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и генеральный директор JBA Жэнь Цзяньчао. Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

JBA является совместным предприятием компаний Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа по развитию агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Agricultural Co. (одна из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний с земельным банком 6 млн га), Jiusan Grain and Oil Industry Group (государственная компания по переработке соевых бобов).

Сельскохозяйственный проект, реализуемый JBA в Приморье, имеет экспортную направленность, нацелен на развитие экономического сотрудничества со странами АТР и продвижение бренда российской сельхозпродукции в Азии. С привлечением китайского капитала в регионе формируется крупный сельскохозяйственный кластер с земельным банком до 50 тыс. га для выращивания сои и кукурузы, а также возрождения рисоводства в Приморском крае. Будет построен завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. т, приобретен парк зерновозов и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость проекта составит 9,7 млрд рублей, а его реализация даст региону до 980 новых рабочих мест.

«Благодаря уникальному климату Приморья местная сельскохозяйственная продукция превосходит по качеству аналоги из стран АТР. Мы рассчитываем, что стратегическое партнерство с крупным китайским инвестором позволит создать эффективное экспортно ориентированное сельскохозяйственное предприятие на Дальнем Востоке и пробить для него дорогу на внешние рынки», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей. Около 40% всех инвестиций направлены на поддержку экспортно ориентированных предприятий – в том числе, а агросекторе. В частности, при поддержке ФРДВ строится крупнейший свинокомплекс в Приморском крае и современный завод по глубокой переработке сои в Амурской области.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ФРДВ  агрохолдинг 


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