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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Июня, 02:24 |
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Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени построят водопровод
Строительство кольцевого водопровода и связанные с этими земляные работы станут причиной ограничения движения и парковки автотранспорта на проспекте Красного знамени. Временное ограничение будет наложено на участок автодороги от пересечения с улицей Иманской до пересечения с Океанским проспектом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Ограничение введут в 08:00 12 июня и снимут в 23:00 27 июня. Объезд автотранспорта будет организован по улицам Иманской, Комсомольской и Океанскому проспекту. Работы по строительству выполнит предприятие «Приморский водоканал». Организация, проводящая работы, обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал".
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