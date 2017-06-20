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Резиденты Свободного порта Владивосток готовы вложить в рыбную отрасль Приморья 7 млрд руб
"В настоящее время 14 организаций – резидентов Свободного порта Владивосток начали реализацию проектов в области добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения рыбо- и морепродукции. В целом резиденты планируют вложить в "рыбные" проекты порядка 7 млрд рублей и создать в крае более тысячи рабочих мест", – отметил вице-губернатор.
Кроме того, в рамках рыбоперерабатывающего кластера на территории Приморского края предусмотрено создание во Владивостоке оптово-распределительного центра (ОРЦ) с размещением основных объектов на мысе Назимова, в том числе холодильно-складского комплекса. Здесь также может быть организован один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров аукционной торговли рыбой и морепродуктами.
Президент России поручил разобраться с проблемой доставки российской рыбыСоздание ОРЦ планируется в составе крупного экспортоориентированного агрологистического терминально-складского комплекса.
По мнению Дениса Бочкарева, важно, что Приморье уже более десятка лет является площадкой для обсуждения вопросов в отрасли. Ежегодно край принимает участников Международного конгресса рыбаков. В этом году он пройдет в 12-й раз.
"Конгресс является международной площадкой для обсуждения отраслевых вопросов в области рыбного хозяйства, поиску путей и выработке предложений по созданию условий для эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами", – считает вице-губернатор.
Рыбопромышленная отрасль в Приморье успешно развивается за счет мер, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае" на 2013-2020 годы.
Госпрограмма предусматривает комплекс мер по поддержке рыболовецких предприятий. В частности, рыбацкие компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, закупку технологического рыбоперерабатывающего оборудования.
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