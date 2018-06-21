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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:37 |
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Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
Перспективы развития Владивостока и возможности для самореализации в родном городе обсудили на днях представители власти, бизнеса и активной молодежи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В День рождения города, 2 июля, в администрации краевой столицы собралась активная молодежь, чтобы обсудить с представителями власти, культуры и предпринимательства настоящее и будущее Владивостока и свою роль в его развитии . Это те молодые люди, которые участвуют в общегородских праздниках, ведут свои проекты, развивают спорт, культуру, всей душой «болеют» за свой город и хотят делать его лучше. Встреча прошла под девизом «С молодежью по-честному: почему Владивосток».
С ребятами общались глава Владивостока Виталий Веркеенко, предприниматель Дмитрий Алексеев, директор муниципальной Владивостокской централизованной библиотечной системы Сергей Соловьев и уроженец нашего города – переводчик и редактор Максим Немцов.
Виталий Веркеенко поздравил всех с Днем рождения города и победой сборной России по футболу. Он отметил, что нужно чаще встречаться с молодежью, так как именно она играет ключевую роль в развитии города.
«Недавно в ДВФУ мы открывали наногород, и я видел много перспективных и умных ребят. И хочу, чтобы они остались здесь. Я вижу Владивосток молодежным, нестандартным городом со своей особой культурой. Мы готовы всячески поддерживать молодежные и предпринимательские инициативы, наш город сегодня открывает большие возможности для самореализации. Вижу «горящие» глаза собравшихся сегодня в зале и хочу, чтобы мы вместе развивали Владивосток», - рассказал глава города.
Дмитрий Алексеев отметил, что во Владивостоке возможностей для самореализации гораздо больше, чем в каком-либо другом городе.
«Я как практик и предприниматель могу сказать, что у нас отсутствует основная предпринимательская проблема – конкуренция, - рассказал он. – Если вы уедете в Москву – вот там действительно большая конкуренция. У нас огромная и сложная страна и сейчас такие времена, что не надо ждать у моря погоды, не надо ничего просить у государства, а надо брать и делать. Владивосток - территория для предприимчивых и энергичных людей. И большая их часть сейчас сидит в этом зале. Поэтому я предлагаю дальше работать вместе, и у нас все получится».
После Дмитрия Алексеева слово взял Сергей Соловьев, который сразу отметил, что название встречи «С молодежью по-честному» немного его смущает, потому что с ней нельзя по-другому: честность - это главное для молодых, талантливых и активных людей.
«Два года назад Владивосток вошел в пятерку городов, развивающих и модернизирующих библиотеки. Я думаю, что отчасти те изменения, которые происходят в культурном плане, – заслуга библиотек. Наша задача была не сделать красивые и модные библиотеки, а сделать город самым читающим, пишущим, литературным и воспитанным. А через библиотеки это сделать гораздо проще. Можно сказать, что я остался тут из-за отсутствия конкуренции, но по большому счету я считаю, что Владивосток – это город, где осуществляются мечты», - рассказал Серегей Соловьев.
Последний спикер стал примером человека, давно уехавшего из краевой столицы в западную часть России. Все еще чувствующий свои корни Максим Немцов рассказал о том, что продолжает считать себя дальневосточником.
«У меня нет ощущения, что я уехал из Владивостока. Вывести этот город из меня не получится никогда. Это географический и духовный центр, куда меня до сих пор тянет. Я уехал в Москву, потому что там было больше возможностей заниматься редакторской и переводческой деятельностью. А сейчас таких возможностей полно и тут. Сейчас во Владивостоке жизнь бьёт ключом», - уверен он.
Ребята задавали спикерам самые разные вопросы на тему экологии, образования, реализации своих идей и проектов, аренды недвижимости и многие другие.
Подытожил встречу и ответил на некоторые вопросы Виталий Веркеенко.
«Мне понравилось, что в теме нашей беседы прозвучало слово «честность». И возвращаясь к вопросу, а можно ли жить по честному, я всегда говорю: а как можно жить иначе? В моих жизненных ориентирах порядочность стоит на первом месте. По поводу аренды муниципальных земель и помещений хочу сказать, что во Владивостоке большая часть земель находится в краевой собственности и надеюсь, что в ближайшее время нам удастся ее получить обратно. Это упростит решение многих вопросов. В ближайшее время информация по всему муниципальному имуществу, помещениям и земельным участкам будет опубликовано на сайте администрации, честно, открыто и просто. Я вижу развитие Владивостока вместе с вами, молодыми. Я вижу будущее нашего города, и если вы сумеете заглянуть на несколько шагов вперед, то обязательно останетесь, чтобы быть причастными к его успешному развитию», - подчеркнул глава города.
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