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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Сентября, 15:57 |
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АРЧК ДВ представило на ВЭФ концепцию опережающего образования в ДФО
Предложенная система образования построена на принципах ориентации на спрос – потребность работодателя в тех или иных специалистах. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева поддержала представленный подход.
«Дальний Восток активно развивается – здесь строятся предприятия, появляются новые секторы экономики. Но важно не просто построить завод – надо, чтобы он работал. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе действует более 830 инвестиционных проектов – это более 110000 новых рабочих мест, которые появятся к 2025 году. Причем по 68 тысячам оформлены соответствующие соглашения с инвесторами. Наша задача – включить механизм, при котором образовательные учреждения предвосхищали появление потребности в специалисте того или иного профиля, - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Таким образом, для преодоления вызовов рынка труда Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработало ключевые принципы для развития системы опережающего образования: использование достоверного прогноза кадровой потребности; ориентация на бизнес - выстраивание образовательного процесса должно исходить из потребности работодателя; вовлечение работодателя в процесс подготовки кадров; ускорение и гибкость образовательных программ (потребность бизнеса зависит от конъюнктуры рынка и требует оперативного реагирования); обучение в практике.
Министр Ольга Васильева подчеркнула особую важность для Дальнего Востока механизмов целевого обучения: «Пока есть время до открытия нового предприятия или производства, ничто не мешает направить на целевое обучение то количество ребят, которые будут необходимы для отрасли. Второй момент – необходимо совместно с бизнесом создавать базовые кафедры, где специалист проходил бы обучение и куда в последствии пойдет работать».
Напомним, что концепция опережающего образования прошла рассмотрение в Общественном совете при Минвостокразвития России, в ходе которого Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул: «Если мы будем ориентироваться на удовлетворенность жителей Дальнего Востока образованием и удовлетворенность работодателей, то мы точно не ошибемся».
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