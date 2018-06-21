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Четверг| 05 Июля, 05:48 |
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ВМТП и Группа "Шанхайский международный порт" установили побратимские связи
Транспортная группа FESCO в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписала соглашение о побратимских связях между Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) и Группой «Шанхайский международный порт».
Соглашение с Группой «Шанхайский международный порт» предполагает расширение гуманитарного обмена и обмена информацией между FESCO и китайским партнером с целью передачи технологий и опыта в сфере эксплуатации и управления деятельностью портов. Стороны будут стремиться способствовать отправке грузов с использованием портов Шанхай и Владивосток и Транссибирской железнодорожной магистрали, а также к использованию единой системы информационного обеспечения контейнерных перевозок.
«Особенно важным для нас сегодня является возможность обмена опытом с Шанхайским портом в части создания и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации небольших партий грузов. У наших китайских партнеров большой опыт использования таких технологий, уверен, что применение этого опыта на терминалах Владивостокского морского торгового порта позволит нам создать новый формат сотрудничества с нашими клиентами», – отметил по итогу подписания Президент FESCO Александр Исурин.
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