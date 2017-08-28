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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Сентября, 05:54 |
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За первый день работы ВЭФ заключено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей
В рамках деловой программы обсуждались такие актуальные темы, как повышение инвестиционной привлекательности; возможности участия России в инициативе Китая «Один пояс – один путь»; перспективы зоны свободной торговли с партнерами в АТР, развитие Северного морского пути.
Наиболее оживленные дискуссии вызвали сессии: «Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее»; «Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как удовлетворить растущий спрос АТР»; «Ворота России в Азию»: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР»; Сессия клуба «Валдай» Четырехугольник Россия — Китай — Япония — США: есть ли возможности для сотрудничества?»; «Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые ниши для бизнеса?»; «Туризм. Экономика уникальных впечатлений» и теледебаты «Поворот России на Восток: итоги и новые цели».
На мероприятии, прошедшем в формате делового завтрака, с участием глав всех дальневосточных регионов, обсуждалась тема повышения инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока. Лидеры территорий оценили текущую работу федеральных и региональных институтов развития по созданию конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке.
В рамках деловой программы состоялось три страновых бизнес-диалога: «Россия – Монголия», «Россия – Индия», «Россия – АСЕАН». Участие в бизнес-диалог с Индией, прошедшем на ВЭФ впервые, приняла Министр иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж.
Спикерами мероприятий выступили российские и зарубежные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, руководители институтов, центров, фондов и общественных организаций.
На коммуникационной площадке ВЭФ дальневосточные регионы представили свои проекты, реализуемые в территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток. Субъекты презентовали 34 приоритетных дальневосточных проекта в газо- и нефтепереработке, агропромышленном комплексе, лесопереработке и рыбной промышленности.
6 сентября состоялось подписание ряда Соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. По данным открытых источников только за первый день работы было заключено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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