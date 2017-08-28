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Карта свободных "дальневосточных гектаров" появится в России

Такой "земельный банк" разрабатывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков на площадке третьего Восточного экономического форума сегодня, 7 сентября, в рамках сессии "Дальневосточный гектар: первый опыт".

Глава Агентства подвел первые итоги реализации программы и обозначил основные направления работы над проектом.

«Агентство оказывает информационно-методологическую поддержку получателям дальневосточных гектаров сопровождая процесс получения и освоения земельных участков на всех этапах. На сегодняшний день в пользование отдана почти треть от поданных заявок – 36 тысяч от 100 тысяч поданных. Вопросы как получить сменили вопросы что делать так появились первые бизнес-планы, сейчас их около 40, и они востребованы – 30 тысяч скачиваний - эта цифра говорит сама за себя», - отметил Валентин Тимаков.

Реализация программы вступает во второй этап, этап освоения, считает руководитель института развития.

«Мы считаем, что будущее программы – за пакетными продуктами. Делянки в обмен на домокомплекты, эту идею нам подсказали участники программы, которые собираются строиться на своих земельных участках, а таких заявок уже более 40%. У нас уже есть заинтересованные лесозаготовительные компании, которые готовы участвовать в таком проекте. Людям это выгодно и удобно. Точно будут востребованы селения под ключ, развитие кооперации на дальневосточных гектарах, механизмы сбыта продукции. Сейчас мы работаем над исследованием локальных экономик, какие продукты наиболее востребованы в дальневосточных регионах. Например, амурский завод по переработке сои готов скупать эту продукцию у местных жителей. Вокруг завода есть свободные земли, и участники программы, желающие заниматься сельским хозяйством, могут воспользоваться этим каналом сбыта, выбрав свой гектар в этом районе», - подчеркнул глава АРЧК ДВ.

Агентство проанализировало дальневосточные территории на предмет отсутствия  прав третьих лиц и других ограничений и создает карту свободных гектаров, акцентировал Валентин Тимаков. Такой «земельный банк» позволит упростить процесс выбора «дальневосточных гектаров» и снизит количество отказов, добавил генеральный директор Агентства.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, главная цель стала лозунгом проекта – жить и работать на своей земле.

«Основные усилия, внимание и ресурсы сейчас направлены на помощь в освоении земельных участков: запущены специальные кредитные продукты, перестроена система региональных мер поддержки. Сейчас мы вместе с Агентством оп развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мы готовим новые it-площадки для взаимодействия всех участников процесса», - заявил замглавы Минвостокразвития.

Напомним, с 1 июня 2016 право на «дальневосточный гектар» получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано 100 800 заявлений на получение «дальневосточного гектара».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  дальневосточный гектар  арчк 


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