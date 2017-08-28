|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 08 Сентября, 05:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Карта свободных "дальневосточных гектаров" появится в России
Глава Агентства подвел первые итоги реализации программы и обозначил основные направления работы над проектом.
«Агентство оказывает информационно-методологическую поддержку получателям дальневосточных гектаров сопровождая процесс получения и освоения земельных участков на всех этапах. На сегодняшний день в пользование отдана почти треть от поданных заявок – 36 тысяч от 100 тысяч поданных. Вопросы как получить сменили вопросы что делать так появились первые бизнес-планы, сейчас их около 40, и они востребованы – 30 тысяч скачиваний - эта цифра говорит сама за себя», - отметил Валентин Тимаков.
Реализация программы вступает во второй этап, этап освоения, считает руководитель института развития.
«Мы считаем, что будущее программы – за пакетными продуктами. Делянки в обмен на домокомплекты, эту идею нам подсказали участники программы, которые собираются строиться на своих земельных участках, а таких заявок уже более 40%. У нас уже есть заинтересованные лесозаготовительные компании, которые готовы участвовать в таком проекте. Людям это выгодно и удобно. Точно будут востребованы селения под ключ, развитие кооперации на дальневосточных гектарах, механизмы сбыта продукции. Сейчас мы работаем над исследованием локальных экономик, какие продукты наиболее востребованы в дальневосточных регионах. Например, амурский завод по переработке сои готов скупать эту продукцию у местных жителей. Вокруг завода есть свободные земли, и участники программы, желающие заниматься сельским хозяйством, могут воспользоваться этим каналом сбыта, выбрав свой гектар в этом районе», - подчеркнул глава АРЧК ДВ.
Агентство проанализировало дальневосточные территории на предмет отсутствия прав третьих лиц и других ограничений и создает карту свободных гектаров, акцентировал Валентин Тимаков. Такой «земельный банк» позволит упростить процесс выбора «дальневосточных гектаров» и снизит количество отказов, добавил генеральный директор Агентства.
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, главная цель стала лозунгом проекта – жить и работать на своей земле.
«Основные усилия, внимание и ресурсы сейчас направлены на помощь в освоении земельных участков: запущены специальные кредитные продукты, перестроена система региональных мер поддержки. Сейчас мы вместе с Агентством оп развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мы готовим новые it-площадки для взаимодействия всех участников процесса», - заявил замглавы Минвостокразвития.
Напомним, с 1 июня 2016 право на «дальневосточный гектар» получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано 100 800 заявлений на получение «дальневосточного гектара».
- Дело дошло до "раздачи" "морских гектаров" в Приморье и на Дальнем Востоке
- Нужно ли открывать заповедники Приморья и Дальнего Востока для бизнеса и туристов?
- Власти Приморья предложили китайским строителям госзадачи на выбор
- Иностранным инвесторам, вложившим в Дальний Восток $10 млн, предложат российское гражданство
- До конца года Агентство по привлечению инвестиций создаст совместную инвесткомпанию с Южной Кореей
- В Приморье откроют производство по лесопереработке более 100 тыс. кубометров древесины в год
- Гольф-курорт международного уровня построят в Приморье за 1,2 млрд рублей
- Приморье впервые похвалили во второй день ВЭФ
- Карта свободных "дальневосточных гектаров" появится в России
- За первый день работы ВЭФ заключено 94 соглашения на 1 трлн 297 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.