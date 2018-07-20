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Гольф-курорт международного уровня построят в Приморье за 1,2 млрд рублей
Компания «Кристалл-Гольф Клуб» получила статус резидента, заключив с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток в рамках ВЭФ-2017.
ООО «Кристалл-Гольф Клуб» займется строительством в Приморском крае комплексного инвестиционного проекта - гольф-клуба и курорта международного класса, управляемого международным оператором.
Ожидается, что основной аудиторией гольф-курорта станут представители иностранных компаний, жители Приморского края и России. Получение статуса резидента свободного порта Владивосток с правом использования преференций помогут ООО «Кристалл-Гольф Клуб» воплотить амбициозный инвестиционный проект, который послужит толчком для развития на Дальнем Востоке индустрии гольфа международного класса.
Предварительно, по информации резидента, проведены работы по исследованию участка, утверждены состав и схема расположения объектов. Определено, что проектированием, совместно с российскими проектировщиками, будут заниматься корейские гольф-архитекторы.
Гольф-поле на 18 лунок и поле для обучения игре в гольф «драйвинг-рейндж» будут спроектированы по международным стандартам, с учетом рельефа местности. Для проживания гостей планируется строить гостиницу и современный клубный дом с террасой и конференц-залами для проведения бизнес встреч и учебных мероприятий. Здесь же разместятся зоны релаксации с кофе-баром и сигарной комнатой, помещения для спортсменов, магазин оборудования и одежды для игры в гольф, СПА, детская комната, библиотека и бильярдная - для тех, кто захочет сменить клюшку на кий. Предусмотрены также сервис и ремонт оборудования и гольф-каров и подземная парковка с терминалами для подзарядки электромобилей. Общий размер заявленных инвестиций – 1,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что первый российский гольф-клуб появился около 30 лет назад, в Москве, а первое гольф-поле на 18 лунок - в 1994 году. С тех пор спортивная игра получила распространение в регионах РФ. Популярность гольф-индустрии и спрос на услуги гольф-клубов международного уровня в стране растет с каждым годом. Однако пока спрос существенно превышает предложение: строительство специальных полей требует больших капитальных вложений.
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