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Иностранным инвесторам, вложившим в Дальний Восток $10 млн, предложат российское гражданство

"Дедушкина оговорка" и упрощенный порядок предоставления гражданства России – новые меры для привлечения инвесторов на Дальний Восток озвучены на ВЭФ

Дальний Восток – уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ, регион, где уже созданы льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, по многим параметрам превосходящие или соотносимые с условиями самых продвинутых территорий в АТР и в мире в целом. Дополнительные решения по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока озвучил Президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание третьего Восточного экономического форума в четверг, 7 сентября. В ключевом мероприятии ВЭФ-2017 принимают участие делегаты из 61 страны мира, включая главу принимающей территории – губернатора Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что в настоящее время в регионе уже реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае, газохимический кластер в Приамурье, серьезный пакет соглашений по сотрудничеству подписывается и в рамках третьего ВЭФ. Но останавливаться на достигнутом руководство страны и территорий Дальнего Востока не намерены.

«Мы будем работать над тем, чтобы следующим этапом, вслед за стартовавшими проектами, на Дальний Восток со своим капиталом, технологиями и идеями приходили новые и новые наши друзья, партнеры, инвесторы. Нашу всестороннюю поддержку всегда встретят компании, которые готовы производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, причем как ведущие корпорации, так и те, кто только стремиться войти в высшую лигу мирового бизнеса», – заявил Президент.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в регионе будут создаваться новые, более выгодные условия для инвесторов, совершенствоваться механизмы для их привлечения на Дальний Восток. Глава государства озвучил несколько новых решений.

«В соглашениях с резидентами этих территорий – зафиксировать так называемую “дедушкину оговорку”, когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации проекта. Но, повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для бизнеса. Еще о ряде решений. Так, например, любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток до 2025 года, будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента создания ТОРов», – обозначил Президент.

Для крупных инвестиционных проектов, свыше 100 миллиардов рублей, будет продлена льгота по налогу на прибыль, с 10 до 19 лет. Это проекты длительного цикла, и те, кто вкладывают соответствующие ресурсы, должны понимать, как будет строиться экономика для них, отметил Владимир Путин.

«Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток, 10 и более 10 миллионов долларов, предлагается рассмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства», – озвучил еще одно интересное предложение глава государства.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум, учрежденный Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР, проходит уже в третий раз в Приморском крае.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: льготы  Путин  ВЭФ  инвестиции 


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