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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Власти Приморья предложили китайским строителям госзадачи на выбор
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор китайской компании «Хунбо» Лю Вэньбо подписали меморандум о взаимопонимании на площадке третьего Восточного экономического форума, который проходит в эти дни на острове Русский.
Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, меморандумом предусмотрено ведение переговоров между двумя сторонами по вопросу совместной реализации проектов комплексного освоения земельных участков для строительства жилья во Владивостокской агломерации. Предполагается создание рабочих групп, обмен информацией и опытом.
Отметим, «Хунбо» является дочерней структурой компании «Юй Пэн», которая в настоящее время, будучи резидентом Свободного порта Владивосток, инвестирует в строительство крупного туристического комплекса в Хасанском районе Приморья.
В ходе встречи с бизнесменами Владимир Миклушевский отмечал, что приход новых компаний в крае приветствуется.
«Помимо коммерческого строительства жилья на территории края, где мы также хотели бы видеть ваше участие, у нас есть несколько государственных задач, которые мы должны выполнить. Это проект “Жилье для российской семьи”, строительство жилья для детей-сирот, для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. Еще одно важное направление – строительство домов в Большом Камне, где сегодня строится крупнейшая в России судоверфь “Звезда”. Безусловно, этими программами наше сотрудничество не должно ограничиваться, но это то, что сейчас для нас крайне актуально. Мы дадим вам все параметры проектов, вы выберете наиболее приоритетный и интересный для вас», – заявил губернатор.
Напомним, в этом году Восточный экономический форум, учрежденный Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР, проходит уже в третий раз на острове Русский.
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