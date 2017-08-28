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Нужно ли открывать заповедники Приморья и Дальнего Востока для бизнеса и туристов?

В Год ООПТ сохранение дикой природы стало важной темой ВЭФ во Владивостоке

Федеральные ООПТ занимают всего 3% территории страны, и развивать там те же виды отдыха, что и на оставшихся 97% губительно для природы и невыгодно экономически, т.к. безвозвратно уничтожается та самая дикая природа, которая является главной ценностью этих территорий, считает WWF России.

7 сентября на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоялась одна из ключевых сессий «Особо охраняемые природные территории – возможности для государства и бизнеса». Готовы ли мы открыть заповедную систему России для бизнеса и туристов? Как сделать доступным отдых в ООПТ? Какие существуют риски для природных комплексов при увеличении туристического потока? Как привлечь иностранных туристов в дальневосточные ООПТ? Система частно-государственного партнерства: каких шагов ждет бизнес от государства, чтобы активно «включиться» в подобные проекты? Эти и другие вопросы обсуждались на сессии.

В дискуссии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, помощник Президента РФ— начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К.Г. Абрамова Дмитрий Горшков, президент — председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко, директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок, представители крупного бизнеса и директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

«Я совершенно согласен с теми приоритетами, которые обозначил Константин Анатольевич Чуйченко: что задача № 1 для ОППТ– это охрана, задача №2 – показать территорию людям. И этот показ не должен никаким образом мешать охране и оказывать негативное воздействие на экосистемы, – сказал в своем выступлении Игорь Честин. – Самое главное – индивидуальный подход к каждой особо охраняемой территории. Потому что есть объекты, например, в том же Сочинском нацпарке, в виде водопадов, ущелий, с развитой инфраструктурой, которые совершенно безболезненно могут посещать и миллион человек в год без всякого ущерба для этого ущелья при правильной организации сбора мусора и т.д. Но если речь идет о том, чтобы посмотреть диких животных, на что больший спрос, о том же Курильском озере, если мы там поставим 5-звездочные отели, рестораны и бары, то там медведей не останется, там нечего будет смотреть! То есть вся эта комфортная инфраструктура должна быть за пределами особо охраняемой природной территории».

WWF России беспокоит, что в настоящее время на ООПТ распространяется тот же подход к туризму, как и к туризму вне ООПТ. Упор делается на развитие курортного и спортивного туризма. Такой подход вызывает конфликты с задачами ООПТ, основной из которых является сохранение естественных природных комплексов и экологических процессов.

Как отметил Игорь Честин, федеральные ООПТ занимают всего 3% территории страны, и развивать там те же виды отдыха, что и на оставшихся 97% – губительно для природы и невыгодно экономически, т.к. безвозвратно уничтожается та самая дикая природа, которая является главной ценностью этих территорий. Поэтому необходимо четко определить на уровне законодательства, какие виды туризма и отдыха разрешены на федеральных ООПТ, предусмотрев, что в заповедниках возможен исключительно познавательный экологический туризм, развитие которого не требует строительства линейных объектов и объектов капитального строительства.

«То, что сейчас идет развитие экологического туризма на ООПТ, это хорошо. Но нас, общественные организации, волнует то, что это идет бессистемно, по проектному подходу. Появился какой-то интерес – и под это меняются правила, меняется зонирование. И зачастую учёные и специалисты к этому не привлекаются, – обратил на внимание на проблему Игорь Честин, директор WWF России, заслуженный эколог РФ. – К сожалению, сейчас в Правительстве обсуждение вопросов развития туризма и ООПТ идет в закрытом формате. За последние два года вышло несколько десятков поручений вице-премьера с грифом «ДСП» и «секретно». Буквально на прошлой неделе состоялось совещание двух вице-премьеров, и решили протокол засекретить. Это полностью исключает не только бизнес, но и научные организации, общественность из обсуждения проблемы, что в корне неправильно».

Наряду с вопросами развития Дальнего Востока, тема сохранения редких кошек – амурского тигра и дальневосточного леопарда – остается в центре внимания Восточного экономического форума, начиная с первого года его проведения во Владивостоке. В этом году на площадке ВЭФ Банк ВТБ и Всемирный фонд дикой природы (WWF) представили совместный проект по сохранению крупных кошачьих в регионах России – снежного барса, переднеазиатского леопарда, амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Благодаря этому проекту, разработанному WWF совместно с Минприроды России и рассчитанному на 5 лет, техническая поддержка от ВТБ для борьбы с браконьерством, мониторинга и получения новых данных о популяциях редких кошачьих уже оказана особо охраняемым природным территориям в местах их обитания на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, Алтае.

Еще одним событием сегодняшнего дня на ВЭФ стало вручение сертификата от WWF на 100 000 рублей победителю конкурса на самый экологичный проект освоения дальневосточного гектара. Директор Амурского филиала WWF Росси Петр Осипов вручил его на выставке «Развитие Дальнего Востока» во время презентаций инвестиционных проектов Леониду Сунгоркину, г. Хабаровск, за идею создания на своем дальневосточном гектаре эколого-этнического парка коренных малочисленных народов Приамурья «Нанай боани».

В этом конкурсе, который проводил Минвостокразвития, WWF России поддерживал номинацию «Экологическая и социально ориентированная деятельность». Среди 11 конкурсных заявок было несколько очень хороших идей: проекты по выращиванию чистой овощной продукции с использование возобновляемых источников энергии, по созданию лесных питомников и экопоселений. Степень проработки проектов была разная, некоторые идеи были скорее фантазиями, но главное – люди думали о том, как освоить гектар, не навредив природе и принося пользу обществу.

«На наш взгляд, наиболее сильным оказался проект по созданию этно-культурного центра коренных народов в Хабаровском крае. Центр призван сохранять и пропагандировать культуру коренных народов Приамурья. Такой пример освоения гектара не только сам по себе не может нанести ущерба природе. Более важно, что этот центр пропагандирует традиционный образ жизни, при котором коренные народы не пытались изменить природу, а приспосабливались к её особенностям. Жизнь многих из них была связано с рекой Амур. Сотни лет эти народы жили на её берегах, уходили от наводнений, решали, где и сколько рыбы можно ловить, сколько зверя можно добывать. Этот опыт не используется современным человеком, но его нужно сохранить, как и уникальную культуру коренных народов. Когда-нибудь, когда мы устанем от борьбы с природой начнем ценить простые вещи – чистый воздух и воду, природную пищу, этот опыт нам понадобится», – комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf России  ВЭФ  Год ООПТ 


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