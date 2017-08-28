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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Сентября, 05:54 |
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Дело дошло до "раздачи" "морских гектаров" в Приморье и на Дальнем Востоке
В качестве перспективного направления взаимодействия Республики Корея с дальневосточными регионами Александр Галушка отметил рыбопромысловую отрасль. Об этом он рассказал на рабочей встрече с Министром морских дел и рыболовства Республики Корея Комом Ен Чун, прошедшей на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«Развитие морской аквакультуры для нас – приоритет. Эта сфера также открыта для прихода корейских инвесторов. В самое ближайшее время будет запущен интернет-сервис, который позволит в режиме онлайн через Интернет выбрать участок акватории у дальневосточного побережья и получить его по результатам электронного аукциона. До конца 2017 года таким образом планируется предоставить до 100 тысяч га морской акватории», - сообщил Александр Галушка.
По его словам, «российский рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока конкурентоспособен, обладает огромным потенциалом для инвестиционного развития».
Отметим, что в настоящее время Дальний Восток – это более 80 процентов всего рыбопромыслового запаса России. Ежегодно дальневосточными предприятиями добывается порядка 3 млн тонн водных биоресурсов, это 70 % общероссийского вылова.
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