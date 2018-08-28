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07 Сентября 2018, 13:18 | Регион сегодня

Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом

Портал Jobsora с наступлением осени изучил рынок труда Владивостока на предмет востребованности здесь специалистов тех или иных направлений.

Согласно полученным сведениям, больше всего в регионе требуется менеджеров: на них приходится около седьмой части от всех доступных вакансий. Далее в рейтинге идут специалисты, которых необходимо в два раза меньше, чем управленцев. Также внушительные запросы работодатели формируют в отношении консультантов, водителей и продавцов. Замыкают десятку самых необходимых профессий менеджеры по продажам, инженеры, продавцы-консультанты, бухгалтера, врачи.

На сегодняшний день работодатели региона охотно размещают свои сведения о наборе специалистов на порталах в Сети. Благодаря этому в одном месте могут быть собраны десятки тысяч вакансий, что очень удобно для соискателей: ни один печатный источник не способен вместить в себя столько объявлений, да еще и грамотно структурировать их. При этом работа во Владивостоке на таких сайтах проста в мониторинге за счет наличия целого спектра дополнительных инструментов. К обширным каталогам прилагаются поисковые строки, сортировщики, фильтры. Каждый из них обладает функционалом, ориентированным на решение конкретных задач. Поисковая строка позволяет обозначить основные параметры предложений: профессию и город. Сортировщикам под силу за пару секунд распределить базу данных по степени новизны позиций и другим моментам. Фильтры являются самыми функциональными и предназначены для точечного подбора объявлений, обычно включают в себя свыше десятка полей. Они мгновенно сужают круг рассматриваемой информации до самого оптимального минимума в полном соответствии с запросами и профессиональными возможностями соискателя.

По заявкам соискателей объявления выходят в общем виде, который позволяет увидеть базовые параметры предполагаемого сотрудничества. Детальные сведения открыты на индивидуальной странице каждого предложения, они включают в себя и все необходимые контакты работодателей.

Вакансии на порталах в Сети могут быть прямыми и посредническими. Первые исходят от самих работодателей в виде организаций различного формата, частных лиц. Вторые размещаются рекрутинговыми компаниями, которые обычно самостоятельно проводят собеседования и другие мероприятия по подбору подходящих по всем параметрам сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: профессия  jobsora  кадры 


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