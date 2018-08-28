|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом
Согласно полученным сведениям, больше всего в регионе требуется менеджеров: на них приходится около седьмой части от всех доступных вакансий. Далее в рейтинге идут специалисты, которых необходимо в два раза меньше, чем управленцев. Также внушительные запросы работодатели формируют в отношении консультантов, водителей и продавцов. Замыкают десятку самых необходимых профессий менеджеры по продажам, инженеры, продавцы-консультанты, бухгалтера, врачи.
На сегодняшний день работодатели региона охотно размещают свои сведения о наборе специалистов на порталах в Сети. Благодаря этому в одном месте могут быть собраны десятки тысяч вакансий, что очень удобно для соискателей: ни один печатный источник не способен вместить в себя столько объявлений, да еще и грамотно структурировать их. При этом работа во Владивостоке на таких сайтах проста в мониторинге за счет наличия целого спектра дополнительных инструментов. К обширным каталогам прилагаются поисковые строки, сортировщики, фильтры. Каждый из них обладает функционалом, ориентированным на решение конкретных задач. Поисковая строка позволяет обозначить основные параметры предложений: профессию и город. Сортировщикам под силу за пару секунд распределить базу данных по степени новизны позиций и другим моментам. Фильтры являются самыми функциональными и предназначены для точечного подбора объявлений, обычно включают в себя свыше десятка полей. Они мгновенно сужают круг рассматриваемой информации до самого оптимального минимума в полном соответствии с запросами и профессиональными возможностями соискателя.
По заявкам соискателей объявления выходят в общем виде, который позволяет увидеть базовые параметры предполагаемого сотрудничества. Детальные сведения открыты на индивидуальной странице каждого предложения, они включают в себя и все необходимые контакты работодателей.
Вакансии на порталах в Сети могут быть прямыми и посредническими. Первые исходят от самих работодателей в виде организаций различного формата, частных лиц. Вторые размещаются рекрутинговыми компаниями, которые обычно самостоятельно проводят собеседования и другие мероприятия по подбору подходящих по всем параметрам сотрудников.
- В 15-ти ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом
- "Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
- Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- У павильона Приморья на "Улице Дальнего Востока" будет большой праздник
- Курортную зону мирового уровня на 100 га планируют построить во Владивостоке
- В Приморье открыли новое здание аэровокзала
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Вузы Москвы и Санкт-Петербурга хотят обучать студентов-дальневосточников удаленно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.