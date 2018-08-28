Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 09 Сентября, 05:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69 р.
1 EUR 80 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
07.09 |
В ТОР "Камчатка" завершается строительство завода по переработке минтая
07.09 |
В 15 ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
07.09 |
Менеджеры пользуются во Владивостоке большим спросом
07.09 |
Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
07.09 |
Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Сентября 2018, 13:38 | Регион сегодня |

В 15 ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене

Организаторы фестиваля привезут уссурийскую тайгу во Владивосток и Хабаровск

Тайга идёт в город! Второй ежегодный Фестиваль тайги пройдёт во Владивостоке, Штыково и Хабаровске.

С 29 сентября по 14 октября улицы и рестораны захватит тайга! Таёжные блюда, лекторий, мастер-классы, семейный праздник и другие события пройдут на нескольких городских площадках.

Уссурийская тайга так же парадоксальна, как характер местных жителей: здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и «приморский киви» актинидия, а лоси живут рядом с леопардами. Но горожанам она кажется такой далёкой и неизвестной. Поэтому некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», ответственная за проект Pacific Russia Food, привезёт её в город!

Какая тайга на вкус? Уже сейчас шеф-повары ресторанов-участников разрабатывают уникальные таёжные сеты. Это кулинарные творения из дикого мяса (изюбр, олень, косуля, кабан) и речной рыбы, дикоросы (наш девиз: папоротник круче спаржи!), горячие и холодные напитки на таёжных ягодах, необычные десерты (мороженое из актинидии, как вам?), очень дикие соусы и таёжные настойки, которые употребляют исключительно для здоровья.

В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока и нескольких ресторанах Хабаровска по единой цене. Какой – организаторы пока держат в секрете: магическое число будем угадывать вместе с теми, кто очарован волшебством леса.

Какая тайга на ощупь? Увидим и потрогаем: в дни фестиваля пройдёт лекторий с интересными спикерами, которых подбирает команда TEDxVladivostok, ЗОЖно-ППшный мастер-класс и ещё масса всего. А 13 октября в Арт-парке «Штыковские пруды» будет праздник и ярмарка таёжных производителей. 

Список участников фестиваля формируется и будет объявлен в ближайшее время.

Фестиваль тайги, как и фестивали наваги, мидий и гребешка, является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Миссия фестиваля – призвать к ответственному освоению ресурсов Уссурийской тайги. При этом организаторы стремятся передать мысль, что тайга – это в первую очередь источник ценных продуктов и ярких эмоций, а не только охраняемые заповедные места.

Следите за событиями фестиваля в Instagram в аккаунте @taigafest и на сайте

Программа развития дальневосточной кухни: https://drive.google.com/file/d/1DZIJxyctL0wkR4aFplBBGtbSkhjHvzP1/view

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: фестиваль  уссурийская тайга 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика