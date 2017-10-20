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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Ноября, 19:40 |
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Резидент СПВ намерен заняться добычей и первичной переработкой краба в Приморье
К числу реализуемых на территории СПВ проектов добавились десять новых.
На минувшей неделе были подписаны соглашения с компаниями, которые решили развивать пляжные территории Приморского края, строить завод по разведению рыбы, а также гостиницы, новые дома для жителей Владивостока и торгово-складские комплексы. К примеру, компания «Восход» намерена заняться добычей и первичной переработкой краба в Лазовском районе.
Создать гостиничную сеть во Владивостоке рассчитывает ООО «Крис». А компания «Терминал Авто-ВМРП» планирует на базе информационного портала создать для экспедиторов и автоперевозчиков, работающих на территории СПВ, единый центр обработки данных.
Общий объем инвестиций по соглашениям, подписанным в течение недели с 27 октября по 3 ноября, превысил 1,25 млрд рублей. Напомним, на сегодняшний день инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток ведет 551 резидент. Проекты, реализуемые на сумму более 2,4 трлн рублей, позволят создать более 71 400 рабочих мест.
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