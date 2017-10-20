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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Потенциальные резиденты ТОР нацелены на добычу минерального сырья
Так, на территории опережающего развития «Нефтехимический», где расположено единственное в России действующее борное месторождение, планируется проведение модернизации производства боропродуктов.
В ТОР «Южная Якутия» потенциальный инвестор намерен организовать производство горно-обогатительного оборудования для извлечения драгоценных металлов из россыпных месторождений.
Компании «Камчат-Восток-Тур» и «Комсомольский мясокомбинат» для планируемой деятельности в сфере спортивного туризма и переработки и производства молока и консервов из мяса птицы выбрали территории «Камчатка» и «Комсомольск».
Общая сумма заявленных инвестиций по указанным проектам составила ровно 1,6 млрд рублей.
Из числа ранее поданных заявок положительное решение было принято в отношении ООО «СТРОЙТЕХ», выступившего с проектом организации в ТОР «Камчатка» производства металлоконструкций.
По итогам октября от желающих вести бизнес на территориях опережающего развития было принято девять новых заявок на общую сумму, превысившую 5,7 млрд рублей, и планами создать более 950 рабочих мест.
Традиционно по количеству принятых заявок лидирует территория свободного порта Владивосток. Треть от 54 заявок, поступивших на рассмотрение в АО «КРДВ» в минувшем месяце, были приняты в последние дни октября – начале ноября.
Предпочтения 16 заявителей относятся, в основном, к сферам строительства, пищевой и металлопромышленности, организации морских грузоперевозок и стоянок, парковок, а также открытия центров для семейного отдыха и социально-бытового обслуживания. На реализацию новых проектов, которые в сумме позволят создать 400 рабочих мест, предусмотрены 5,4 млрд рублей.
Кроме того, были приняты положительные решения в отношении 11 компаний, пожелавших стать резидентами СПВ и намеренных вложить более 4,1 млрд рублей в создание предприятий по выращиванию морских гидробионтов и переработке дальневосточной сардины, строительство мини асфальтовых заводов и многопрофильного медицинского центра, ведение разработки проектов по оснащению объектов индивидуальными комплексными стационарными системами солнечной энергетики, обеспечение перевозки угля от месторождений Сахалинской области в морские порты Углегорского района.
В общей сложности на сегодняшний день на рассмотрении в АО «КРДВ» находится 61 заявка на ведение инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток и планами создать более 700 рабочих мест. Объем заявленных инвестиций превышает 19 млрд рублей.
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