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В Приморье добились лососевого беби-бума
Число нерестовых бугров красной рыбы на реках национального парка «Земля леопарда» по итогам путины-2017 в несколько раз превышает показатели прошлых лет. Такой результат был достигнут благодаря активной работе по предупреждению нарушений и борьбе с браконьерским ловом.
Ежегодно нерест лососевых начинается в Приморье в середине осени. На территории национального парка «Земля леопарда» находятся наиболее крупные нерестовые реки юга Приморья. Ведомые инстинктом размножения, лососевые заходят сюда из Тихого океана и мечут икру, давая жизнь новому поколению. Однако не все из них успевают выполнить свою миссию: часть рыбы гибнет, не добравшись до «родильного дома» по вине браконьеров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».
Основные задачи отдела охраны «Земли леопарда» во время путины – обеспечить проход рыбы в верх по течению рек и создать ей спокойные условия для нереста. Именно в среднем и частично верхнем течении лососи создают нерестовые бугры – кладки икры, присыпанные галькой.
По данным акта ФГБУ «Приморрыбвод», на нерестилищах реки Нарва (нацпарк «Земля леопарда») площадью 8 000 м² в этом году было зафиксировано 1812 нерестовых бугров. Для сравнения, в прошлом году на площади почти в три раза больше размером удалось зафиксировать только 670 кладок икры. При этом специалисты отмечают, что в целом нерестовый ход в 2017 году не отличался особой массовостью.
«Мы довольны полученным результатом: это то, чего мы хотели, и добились этого, - говорит Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Госинспекторы работали круглые сутки на протяжении месяца. Это были пешие и автомобильные рейды, вахты на мобильных постах, расстановка предупреждающих аншлагов, контроль за стихийными заездами и многое другое. Работа велась с момента образования национального парка, и теперь она дает свои ощутимые плоды».
Несмотря на повышение качества работы отдела охраны, число административных и уголовных дел, возбужденных по итогу путины-2017 на «Земле леопарда», мало изменилось в сравнении с прежними годами. По оценке руководства нацпарка, немалую роль в этом играет предупредительная работа в СМИ и среди местного населения. Понимая, что вылов даже одной рыбины на особо охраняемой природной территории чреват уголовным делом, на такой «подвиг» ежегодно отваживается всё меньшее число людей.
Для тех же, кто не боится закона в погоне за нерестовой рыбой, такая «охота» с каждым годом становится всё сложнее. В этом сезоне помимо стационарных пунктов охраны, на ключевых участках рек были расположены мобильные посты, дежурство в которых велось круглосуточно. Также значительную поддержку инспекторам оказывали сотрудники Хасанского отдела МВД России, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Приморского территориального управления рыбоохраны.
Кроме того, также круглосуточно в работе инспекторов «Земли леопарда» помогали технические новинки. Днем обнаружить браконьеров у реки специалистам позволяли летающие квадрокоптеры, а ночью – тепловизоры, дающие возможность видеть в темноте.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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В реках нет воды. И рыбы соответственно меньше
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