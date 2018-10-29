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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
13 ноября на сцене Приморской краевой филармонии выступит один из хедлайнеров XV Владивостокского международного джазового фестиваля – квартет Ginetta’s Vendetta из Нью-Йорка. Лидером группы, которая прибывает на Дальний Восток при поддержке Генерального консульства США, является Джинетта Миничелло (Ginetta Minichiello), певица, композитор и исполнитель ярких сольных партий на корнете – уникальном духовом инструменте, которую она называет «карманной трубой».
Альбомы и сольные партии Джинентты Миничелло неоднократно номинировались на премию «Грэмми», она гастролировала в Канаде, Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.
Другие музыканты квартета Ginetta’s Vendetta также известны как классные исполнители современного джаза. Ударник Марчелло Пеллиттери (Marcello Pellitteri) – выпускник музыкальной консерватории Новой Англии, профессор Университета Беркли, который участвовал в записи более 100 альбомов со звездами джаза и играл на крупнейших музыкальных фестивалях и телевизионных шоу. Белден Баллок (Belden Bullock), объехавший многие страны в составе разных музыкальных коллективов, считается одним из самых востребованных басистов США. Выходец из России Илья Луштак (Ilya Lushtak) - виртуозный гитарист и певец, прозванный слушателями «русский Фрэнк Синатра».
«Генеральное консульство США поддерживает Владивостокский международный джазовый фестиваль с первого дня его существования, и мы рады, что он превратился в визитную карточку культурной жизни региона и музыкальный праздник, объединяющий людей разных стран и национальностей, - говорит Генеральный консул США Майкл Кийс. – Прекрасно, что квартет Ginetta’s Vendetta отражает мультикультурный аспект фестиваля. В нем играют представители разных наций, в том числе и из России».
«Я очень рада возможности побывать на Дальнем Востоке и познакомиться с этим удивительным регионом! - говорит Джинетта Миничелло. – Я всегда считала себя послом доброй воли, который несет людям мир через музыку. Во время своих гастролей, я поняла, что люди очень похожи друг на друга вне зависимости от возраста, национальности или страны, в которой они родились. Я убеждена, что музыка – это универсальный язык, который преодолевает любые барьеры!»
Выступление квартета Ginetta’s Vendetta на джазовом фестивале – часть его обширного гастрольного тура по Дальнему Востоку. Полное расписание выступлений квартета во Владивостоке и других городах региона:
11 ноября, воскресенье, 19:30 – Находка, клуб «Кот и клевер», Рабочий переулок, 6-а
12 ноября, понедельник, 21:00 - Владивосток, клуб «Водолей», ул. Суханова, 3
13 ноября, вторник, 19:40 – Владивосток, Приморская краевая филармония, Светланская, 15
14 ноября, среда, 20:30 – Южно-Сахалинск, клуб «Тромбон», ул. Чехова, 37
15 ноября, четверг, 20:00 – Южно-Сахалинск, ресторан «Бавария», ул. Емельянова, 36
16 ноября, пятница, 20:00 – Хабаровск, клуб «Квартира Паши Кейзера», Карла Маркса, 91
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И на. . . . . они здесь нужны???? У нас что своей музыки и музыкантов нет?? Хотя Настояших музыкантов уже нет, остались только подражатели. . . . . .
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