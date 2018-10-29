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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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В Приморском крае объявлена дата штормового предупреждения
Службы жизнеобеспечения Приморья готовятся к непогоде. 9 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в связи со смещением южного циклона на северо-запад Японского моря и далее на территорию Приморского края, ночью и днем 9 ноября во Владивостоке и на большей части края ожидаются сильные осадки.
«Осадки в виде дождя и дождя со снегом с количеством 15-45 миллиметров, местами очень сильные с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается гроза, гололедные явления при ветре 11-16 метров в секунду, на побережье порывами до 25 метров в секунду», – уточнили в ведомстве, добавив, что ночью 10 ноября сильные осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся на северо-востоке края.
В связи с объявленным штормовым предупреждением дорожные службы, аварийные бригады ЖКХ и энергетиков готовятся к работе в сложных погодных условиях. Кроме этого, краевые спасательные подразделения также готовы к ликвидации возможных аварийных ситуаций.
Фото – администрация Приморского края
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