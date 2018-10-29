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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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В Приморье 25 тысяч работников вывели "из тени" и официально трудоустроили
Почти 25 тысяч фактов неформальной занятости выявлено в Приморском крае с начала года. Практически во всех случаях (99,6%) удалось добиться официального трудоустройства работников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, с начала года выявлено и зарегистрировано почти 7,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, которые до этого работали неофициально.
«Сумма страховых взносов, начисленных в Пенсионный фонд в этом году за граждан, у которых подтвердился стаж работы, составила более 53 миллионов рублей», – информируют специалисты.
По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, сегодня контрольный показатель по выявлению неформальной занятости в Приморском крае выполнен почти на 150%. Это в два раза больше показателя прошлого года.
«Наибольший вклад в работу по выявлению так называемой “серой” занятости внесли сотрудники отделений центров занятости совместно с работниками муниципальных образований, УФНС по Приморскому краю и отделением Пенсионного фонда», – проинформировала и.о. главы ведомства.
Вице-губернатор края Павел Серебряков считает, что неофициальные трудовые отношения могут плохо закончиться в первую очередь для самого работника.
«Общая задача власти, контролирующих организаций, общественности – информировать людей о рисках “серого” трудоустройства. Неофициальные трудовые отношения – это отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем», – подчеркивает он.
Заместитель главы региона уверен: необходимо тесное межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, федеральных служб и контролирующих организаций в сегменте легализации трудовых отношений.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Сами сначала поднимают пенсионный возраст, далее тут же борются с "серым" рынком занятых, чтобы те платили отчисления, которые они никогда в жизни больше не увидят. Зато всё это ложится в налоговую нагрузку для среднестатистической мелкой ООО, которые и так наладом дышат, что приводит к росту цен и опять же снижению покупательной способности населения. Отлично завуалированный побор с населения под эгидой благого дела. Голосуйте за едро!!! Смотрите телик дальше. Так скоро даже получки в 50тыс рублей будет хватать на второсортный хлеб с водичкой из под крана.
Так выполняются майские Указы Президента по устройству новых рабочих мест . . .
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