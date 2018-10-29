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Четверг| 08 Ноября, 02:18 |
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В Приморье учителя прошли "Экологическую школу" и поддержали Международный Год лосося
Экологическую школу для учителей провели WWF России и Дальневосточный морской заповедник.
В заливе Петра Великого на побережье Японского моря 22 педагога из Хасанского и Надеждинского районов Приморского края четыре дня изучали уникальность морских и лесных экосистем, чтобы потом поднять работу детских экологических клубов в 14 школах на новый уровень.
Экологическую школу для учителей организовали Амурский филиал WWF России и Дальневосточный морской биосферный заповедник при поддержке Управления образования Хасанского района Приморья. Мероприятия по экологии в школах готовят не только биологи и географы, но и математики, литераторы, историки, учителя начальных классов. Потому что все они живут в уникальном месте, на юго-западе Приморья, и любят свой край. И школьникам стараются рассказать как можно больше о природе Дальневосточного морского заповедника и национального парка «Земля леопарда».
Но чтобы отдавать знания, их сначала надо получить. Ученые из Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника — филиала ННЦМБ ДВО РАН Александр Маркевич, Елена Чубарь, Александр Кепель и Евгений Лебедев не ограничились презентациями о растительности, рыбах, млекопитающих и гидробионтах Японского моря. Практикумы, организованные на берегу, помогли слушателям разобраться в отличии моллюсков от иглокожих, научиться различать представителей разных царств, найти три вида морских звезд, гребешков, ежей, попробовать на вкус ламинарию, которая теперь именуется сахариной и даже познакомиться с медузой-цианеей. Оказывается, моллюски бывают канделябообразные, а рыбы могут называться мохноголовыми и саблезубыми собачками.
«Мы много лет работаем со школами района благодаря помощи Амурского филиала WWF. И только потому, что местные жители хорошо знают об единственном в России Морском заповеднике, между нами установилось устойчивое равновесие: природа и люди. На примере взаимоотношений Дальневосточного морского заповедника и жителей Хасанского района можно видеть, как сотрудничество помогает сохранять природу», — комментирует Анна Гульбина, заместитель директора по развитию Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника — филиала ННЦМБ ДВО РАН.
Чтобы закрепить полученные знания, учителям предложили пройти квест и стать Хранителями Дальневосточного морского заповедника. Купание при температуре воды 12 градусов не остудило желание учителей победить. Командная работа принесла победу. Ещё один вид интерактивного занятия был освоен и отработан на практике. Ведь нельзя рассказывать о природе скучно. Надо уметь превратиться в животное или растение, поставить себя на их место и постараться почувствовать то, что чувствуют порой беззащитные обитатели леса и моря перед человеком. Интерпретация – это процесс донесения своих эмоций относительно природы до слушателей. И процесс этот очень креативный.
«В программе экологической школы были не только лекции и практикумы по морю. Мы смогли отработать презентационные навыки, которые помогают учителям в их повседневной работе. А ещё спланировали мероприятия по экологическому воспитанию на следующий год. Учителя решили присоединиться к Международному Году лосося. Потому что растет лосось в Японском море, а нерестится в реках Хасанского района. Браконьерство во время нереста пресекают, но не везде. Поэтому нелегальную икру кеты на дорогах продают дети. И это страшно. Надо научить детей уважать природу и человеческие законы, которые надо соблюдать. И только учителя совместно с особо охраняемыми природными территориями смогут это сделать», — рассказывает организатор и ведущая семинара, консультант Амурского филиала WWF Светлана Титова.
Фото Ирины Коноваловой, Натальи Комаровой
Журнал "Дальневосточный капитал".
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