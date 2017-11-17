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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Декабря, 12:20 |
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В Приморье рыбаки увеличили вылов трески и камбалы
По информации краевого департамента рыбного хозяйства, приморские рыбаки увеличили вылов трески, камбалы и макруруса.
«С начала года выловлено почти 10 тысяч тонн трески (+1,7 тысяч тонн), более 6 тысяч тонн камбалы (+1,2 тысячи тонн) и 17,5 тысяч тонн макруруса (+2,2 тысячи тонн)», – сообщили в ведомстве.
В целом специалисты отмечают снижение добычи водных биоресурсов на 4% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день добыто 705 тысяч тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Это связано с неблагоприятной промысловой обстановкой на промысле кальмара и сайры, ремонтом судов Находкинской БАМР и уходом в другой регион крупной рыбодобывающей компании», – сказали они.
Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Отметим, обеспечение доступной рыбной продукцией населения страны – одно из поручений Президента РФ Владимира Путина. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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