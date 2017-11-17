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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье 14 пунктов пропуска из 15 требуют реконструкции
Совещание по вопросу развития пунктов пропуска и портовой инфраструктуры Приморья провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в четверг, 7 декабря. В обсуждении принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Полпред подчеркнул, что вопрос о пунктах пропуска на Дальнем Востоке в конце ноября обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Тогда акцент был сделан на то, что существующие сегодня пункты пропуска не соответствуют общей ситуации в регионе – Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали.
«На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 миллионов тонн грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты пропуска, реконструировать уже имеющиеся», – обозначил по итогам правкомиссии полпред.
Кроме того, была озвучена идея распространить на другие пункты пропуска те преференции, которые предоставил Свободный порт Владивосток, а именно сделали его круглосуточным, заменили большое количество проверяющих одним, ввели нормативы прохождения пункта пропуска для каждого вида транспорта.
Во Владивостоке Юрий Трутнев обратился к участникам совещания с предложением продолжить обсуждение этого вопроса относительно Приморского края.
Транспортная отрасль является важнейшей составляющей экономики Приморского края. Доля транспорта в ВРП региона составляет 20%
«Давайте по каждому разберемся, в каком состоянии каждый пункт пропуска находится, что мешает тому, чтобы он был построен, какие сроки есть», – обозначил он.
Наличие протяженной границы с соседями и колоссального рынка потребления дает Приморью возможность по развитию международной торговли и транзитных перевозок. Так, в крае запланирована реализация крупных инфраструктурных проектов – модернизация Бама и Транссиба, создание двух международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», что повлечет за собой прирост транзитных грузов. В то же время, отметил врио губернатора Андрей Тарасенко, состояние пунктов пропуска является сдерживающим фактором в развитии внешней торговли. Об это мсообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Сегодня на территории Приморья расположено 15 постоянных пунктов пропуска, включая автомобильные, железнодорожные, морские и один воздушный, 14 из них требуют реконструкции. Считаю, что решение этих проблем позволит усилить развитие нашего экономического сотрудничества с соседними странами», – заявил по итогам совещания врио губернатора.
Отметим, в настоящее время 90% грузовых и пассажирских потоков со странами АТР проходит через такие пункты пропуска, как воздушный «Кневичи», автомобильные «Пограничный», «Краскино», морские «Владивосток», «Находка», «Восточный», железнодорожный «Пограничный».
Одно из решений, которое было озвучено на совещании руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Леонидом Бершанским, – реализация первого в России проекта формата ГЧП по строительству международного транспортного логистического центра, таможенного терминала и создания электронной очереди на базе автомобильного пункта пропуска «Пограничный».
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17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
Закрыть надо половину пунктов пропуска в Китай т. к. используются они только для перевозки грузов российскими помагайками для китайской экономики и работают эти пункты не на российскую экономику, а на китайскую. Нормальному туристу невозможно съездить. В день 100 автобусов по 50 человек=5000 чел. умножить на вес50 кг. =250 тонн в сутки, в месяц=7 тысяч 500 тонн!!!Наша промышленность отдыхает.
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