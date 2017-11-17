Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 07 Декабря, 17:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
07.12 |
От работы охотпользователей зависит благополучие тигра и его кормовой базы на Дальнем Востоке
07.12 |
В Приморье 14 пунктов пропуска из 15 требуют реконструкции
07.12 |
Хабаровский край показал себя лучше всех на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
07.12 |
На Сахалине активно переводят автотранспорт на газ
07.12 |
В Приморье будут производить метанол и аммиак
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Декабря 2017, 12:49 | Регион сегодня |

В Приморье 14 пунктов пропуска из 15 требуют реконструкции

Состояние пунктов пропуска в Приморском крае сдерживает развитие внешней торговли

Совещание по вопросу развития пунктов пропуска и портовой инфраструктуры Приморья провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в четверг, 7 декабря. В обсуждении принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Полпред подчеркнул, что вопрос о пунктах пропуска на Дальнем Востоке в конце ноября обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Тогда акцент был сделан на то, что существующие сегодня пункты пропуска не соответствуют общей ситуации в регионе – Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали.

«На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 миллионов тонн грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты пропуска, реконструировать уже имеющиеся», – обозначил по итогам правкомиссии полпред.

Кроме того, была озвучена идея распространить на другие пункты пропуска те преференции, которые предоставил Свободный порт Владивосток, а именно сделали его круглосуточным, заменили большое количество проверяющих одним, ввели нормативы прохождения пункта пропуска для каждого вида транспорта.

Во Владивостоке Юрий Трутнев обратился к участникам совещания с предложением продолжить обсуждение этого вопроса относительно Приморского края.

Транспортная отрасль является важнейшей составляющей экономики Приморского края. Доля транспорта в ВРП региона составляет 20%

«Давайте по каждому разберемся, в каком состоянии каждый пункт пропуска находится, что мешает тому, чтобы он был построен, какие сроки есть», – обозначил он.

Наличие протяженной границы с соседями и колоссального рынка потребления дает Приморью возможность по развитию международной торговли и транзитных перевозок. Так, в крае запланирована реализация крупных инфраструктурных проектов – модернизация Бама и Транссиба, создание двух международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», что повлечет за собой прирост транзитных грузов. В то же время, отметил врио губернатора Андрей Тарасенко, состояние пунктов пропуска является сдерживающим фактором в развитии внешней торговли. Об это мсообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Сегодня на территории Приморья расположено 15 постоянных пунктов пропуска, включая автомобильные, железнодорожные, морские и один воздушный, 14 из них требуют реконструкции. Считаю, что решение этих проблем позволит усилить развитие нашего экономического сотрудничества с соседними странами», – заявил по итогам совещания врио губернатора.

Отметим, в настоящее время 90% грузовых и пассажирских потоков со странами АТР проходит через такие пункты пропуска, как воздушный «Кневичи», автомобильные «Пограничный», «Краскино», морские «Владивосток», «Находка», «Восточный», железнодорожный «Пограничный».

Одно из решений, которое было озвучено на совещании руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Леонидом Бершанским, – реализация первого в России проекта формата ГЧП по строительству международного транспортного логистического центра, таможенного терминала и создания электронной очереди на базе автомобильного пункта пропуска «Пограничный».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: граница  пункты пропуска  тарасенко  ВЭД  трутнев 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Турист13:36, 07.12.2017

    Закрыть надо половину пунктов пропуска в Китай т. к. используются они только для перевозки грузов российскими помагайками для китайской экономики и работают эти пункты не на российскую экономику, а на китайскую. Нормальному туристу невозможно съездить. В день 100 автобусов по 50 человек=5000 чел. умножить на вес50 кг. =250 тонн в сутки, в месяц=7 тысяч 500 тонн!!!Наша промышленность отдыхает.
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика