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31 декабря Владивосток будет встречать морской Новый год
Масштабные праздничные гулянья в преддверии Нового 2019 года развернутся во Владивостоке сразу на двух площадках – на центральной площади и набережной Спортивной гавани. Об этом сообщила начальник управления культуры Светлана Шупиро на заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в администрации Владивостока.
Так, на набережной Спортивной гавани будут установлены каток, горка, светодиодный фонтан и различные арт-объекты. В рамках концепции «Морскому городу – морской Новый год» 31 декабря заработают около 20 локальных площадок. Здесь же пройдет фестиваль морских песен. После этого программу продолжит «Морской бой» – две команды артистов будут по очереди исполнять хиты на новогоднюю тему, которые звучали в российских фильмах.
Как сообщают организаторы, после праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые поздравят горожан с Новым годом. Завершится праздник красочным фейерверком.
На второй площадке, которой стала центральная площадь города, с 22 декабря по 8 января развернется фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». По словам организаторов, новогодний городок, который построят во Владивостоке впервые, является прототипом европейских рождественских городков.
Здесь появятся три новых улицы – Новогодняя, Дальневосточная и Пихтовая, на которых будут расположены 45 торговых домиков, где можно будет приобрести продукты и сувениры. В центре площади появится каток для детей до 12 лет, будут установлены «теплушки» и несколько арт-объектов. Развлекать гостей фестиваля-ярмарки будут артисты-аниматоры.
Принять участие в работе ярмарки на протяжении всего фестиваля смогут около 200 предпринимателей.
31 декабря здесь же пройдут праздничные мероприятия в рамках концепции «Новый! Лучший! Наш!». Для жителей и гостей города выступят народные коллективы, прозвучат песни, любимые многими поколениями. Обещают организаторы и прямую телетрансляцию из других стран, во время которых владивостокцев с 2019 годом поздравят новогодние сказочные персонажи. Завершится праздник красочным фейерверком.
Как отметила начальник управления культуры Светлана Шупиро, помимо основных праздничных концертов, которые пройдут 31 декабря, в пяти районах Владивостока будут проведены театрализованные мероприятия, посвященные встречи Новому 2019 году. Кроме того, 20 декабря во владивостокском цирке для юных горожан пройдет городская елка. Отмечается, что каждый билет будет рассчитан на одного ребенка с одним родителем. По завершении праздника юным зрителям вручат призы – мягкие игрушки.
В настоящее время во Владивостоке продолжается подготовка к предстоящему празднику. Так, в 10 районах города уже установлены новые новогодние ели. На центральной площади завершается установка главной городской 28-метровой елки. На улицах Владивостока идут работы по праздничному освещению города.
Анастасия Котлярова (фото)
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