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Только в одном банке жители Приморья хранят 50 млрд рублей своих сбережений

Одновременно с кредитной активностью в Приморье на 65% выросли сбережения

ВТБ увеличил выдачу кредитов жителям Приморского края на 40%.

По итогам 11 месяцев 2018 года ВТБ увеличил объем выдач кредитов жителям Приморского края почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 декабря этот показатель составил 13,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель ВТБ в Приморье с начала года вырос на 13% и достиг 38,2 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков. По его словам, до конца года банк планирует довести портфель до 40 млдр рублей.

Основными драйверами роста в текущем году стали кредиты наличными и ипотека. С начала года ВТБ выдал в Приморье более 16,5 тысяч нецелевых займов на сумму 9,6 млрд рублей. Это почти на 45% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Портфель кредитов наличными приморского подразделения ВТБ с начала года вырос на 20% и на 1 декабря преодолел отметку 14,7 млрд рублей.

За 11 месяцев 2018 года банк предоставил жителям края кредитов на покупку квартиры в объеме 8,8 млрд рублей, что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Средний размер выданного в январе-ноябре ипотечного займа вырос до 2,5 млн рублей против 2,3 млн рублей годом ранее. В текущем году почти 3,5 тысячи семей в Приморье улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ. Ипотечный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 декабря 2018 года превысил 23,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%.

«Одновременно с кредитной активностью в Приморье сохраняется тенденция к сбережениям, - отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр Вялков. – С начала года мы увеличили объем портфеля привлеченных средств розничных клиентов на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, на 1 декабря он превысил 50 млрд рублей».

Дополнительно руководитель розничного бизнеса отметил, что с начала года ВТБ выдал жителям Приморского края почти 7,8 тысяч кредитных карт, показатель на треть больше, чем за 11 месяцев 2017 года. В рамках зарплатных проектов предоставлено почти 22 тысячи карт, показатель улучшился на четверть по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Растет популярность карт «Мир»: за период январь-ноябрь ВТБ в Приморье выпустил 8,8 тысяч карт национальной платежной системы, до конца года планируется эмитировать еще 1,8 тысяч таких карт.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: банк  кредиты 


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