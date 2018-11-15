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Китайские резиденты СПВ собрали в Приморье первый урожай
Резидент свободного порта Владивосток, «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» создала в Приморском крае новый сельскохозяйственный комплекс и уже собрала первый урожай сои, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Проект стоимостью около 96 млн рублей, который подразумевает приобретение техники, оборудования, инвентаря, обработку земель с учетом новейших технологий и оказание услуг по сушке зерна, реализован с участием китайских инвесторов в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Создано 15 рабочих мест.
«На сегодняшний день наша компания завершила уборку сои, урожайность составила 15,8 центнера с 1 гектара, - рассказывает генеральный директор ООО «ДИК «Цяосин» Игорь Каминский. - Посевную и уборочную кампании провели на приобретенной и арендованной технике, использовали тракторы, комбайны и новейший зерносушильный комплекс, рассчитанный на 24,7 тысячи тонн в год, который мы также можем применять для оказания услуг сторонним сельскохозяйственным организациям».
Приморский край входит в ТОП-10 регионов России по валовым сборам соевых бобов. В следующем году резидент СПВ планирует увеличить посевные площади, а затем приступить к выращиванию зерновых и масленичных культур.
Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов отмечает: «Среди резидентов ТОР и СПВ есть компании с иностранным участием. Общее число инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на сегодняшний день достигло 80 (более 5% от общего количества резидентов ТОР и СПВ), а их заявленные инвестиции составляют 255,7 млрд рублей (9 % от общего объема заявленных инвестиций). Наиболее активно интерес к режимам проявляют Китай, Япония, Южная Корея. Интерес со стороны иностранных инвесторов - это признание конкурентоспособности Дальнего Востока на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и эффективности тех мер государственной поддержки, которые у нас реализуются».
Напомним, в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резиденты свободного порта Владивосток уже инвестировали в экономику региона 54,8 млрд рублей, создав более 6,5 тысяч рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1031. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 574 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано около 59 тысяч рабочих мест.
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